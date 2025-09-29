Землю за миллиард тенге Банка Астаны выставили на торги

Ликвидационная комиссия АО «Банк Астаны» 30 сентября 2025 года проведет аукцион по продаже 86 объектов недвижимости стоимостью около 3 млрд тенге, включая дома и квартиры в Алматы, Астане и регионах. Это оставшиеся активы из примерно 500 объектов, выставленных на торги с 2023 года.