Землю за миллиард тенге Банка Астаны выставили на торги

Ликвидационная комиссия АО «Банк Астаны» 30 сентября 2025 года проведет аукцион по продаже 86 объектов недвижимости стоимостью около 3 млрд тенге, включая дома и квартиры в Алматы, Астане и регионах. Это оставшиеся активы из примерно 500 объектов, выставленных на торги с 2023 года.

Источник: shutterstock

Самые дорогие непроданные активы Банка Астаны:

  • Земельный участок площадью 167,2 га в Астане (р-н Нұра, ул. Е-689, уч. 1/1). Оценка: 997,1 млн тенге. Статус: пустует.
  • Производственная база с земельным участком в Астане (р-н Байконыр, ул. Сарысу, д. 10/2). Оценка: 368 млн тенге. Статус: склад и арендатор.
  • Жилой дом с магазином, общая площадь 2 880,5 кв. м в Темиртау (пр. Республики, 16/4). Оценка: 147,3 млн тенге. Статус: склад и арендатор.
  • Жилой дом с земельным участком 0,1228 га в Алматы (р-н Бостандыкский, с/т Алатау). Оценка: 112,9 млн тенге. Статус: арендатор.
  • Офисное здание в Астане (р-н Байконыр, ул. Мәлік Ғабдуллин, д. 8). Оценка: 86,6 млн тенге. Статус: офис банка.

Из 86 объектов недвижимости в перечне — 55 квартир, 14 жилых домов и 19 земельных участков. При этом у 30 из них указан статус «требуется выселение».

Что известно о проданном имуществе

С 2023 года на торги выставлялись около 500 объектов, включая недвижимость — квартиры, дома, нежилые помещения, и движимое имущество — банкоматы, системы пожаротушения и видеопанели. Общая стоимость проданного имущества неизвестна.

Почему Банк Астаны закрылся

АО «Банк Астаны» лишилось лицензии 18 сентября 2018 года по решению Нацбанка из-за нарушений нормативов. 26 ноября суд в Алматы постановил о принудительной ликвидации, решение вступило в силу в январе 2019 года. Ликкомиссия сформировала реестр обязательств и начала продажу активов для расчетов с кредиторами.

По данным КФДГ, у Банка Астаны по 2 и 3 очереди сохраняются обязательства на 10 млрд тенге (погашено 73,4%). В 2024 году банк погасил 2,9 млрд тенге.