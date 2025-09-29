На такси дешевле: подорожает проезд на автобусе из Калининграда в Храброво, Гвардейск, Гусев и Нестеров

В который раз повышается стоимость поездки в Храброво. С конца недели добраться в аэропорт можно будет за 180 рублей вместо нынешних 165. При таких тарифах семье выгоднее перемещаться на такси, чем трястись в часто переполненных автобусах да ещё и платить за чемодан. В транспорте, кстати, нет багажного отделения.