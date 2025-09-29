На такси дешевле: подорожает проезд на автобусе из Калининграда в Храброво, Гвардейск, Гусев и Нестеров

С 4 октября в Калининградской области поднимается стоимость проезда ещё на ряде межмуниципальных автобусных маршрутах. Об этом «Клопс» сообщили несколько перевозчиков.
На популярных направлениях цена вырастёт на сумму до 40 рублей. Это коснётся таких городов, как Гвардейск, Гусев, Нестеров.
Больше всего подорожают билеты в Советск — +40 рублей (до 480 ₽), Нестеров — с 465 до 500 ₽ Поехать в Гвардейск станет дороже на 10 рублей.
В который раз повышается стоимость поездки в Храброво. С конца недели добраться в аэропорт можно будет за 180 рублей вместо нынешних 165. При таких тарифах семье выгоднее перемещаться на такси, чем трястись в часто переполненных автобусах да ещё и платить за чемодан. В транспорте, кстати, нет багажного отделения.
Региональные перевозчики работают по нерегулируемому тарифу и самостоятельно определяют стоимость исходя из своих расходов. Поэтому индексация случается ежегодно, а иногда и дважды за 365 дней.
На прошлой неделе перевозчики анонсировали повышение цен на билеты в некоторые города, включая побережье.