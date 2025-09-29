Ричмонд
В Анапе создадут новый пляж и прибрежный аквакомплекс

Курорт «Лучи» объявил о планах обустроить в Анапе 150-метровый пляж и прибрежный аквакомплекс с бассейном. Объекты должны заработать в 2027 году одновременно с вводом первой очереди сети Azimut, включающей три отеля на 2,7 тыс. номеров.

Источник: пресс-служба курорта «Лучи»

Пляж будет рассчитан более чем на 2 тыс. человек и оснащен шезлонгами, навесами, душевыми и пунктами проката инвентаря. Аквакомплекс с бассейном станет частью инфраструктуры, доступной только гостям курорта, при этом все объекты будут оформлены в едином стиле.

Общая протяженность пляжей Анапы превышает 40 км, из которых около трех четвертей занимают зоны с кварцевым песком. По словам управляющего партнера «Лучи» Николая Катанияна, спрос на объекты с развитой водной инфраструктурой в среднем на 30% выше, чем на проекты без нее.