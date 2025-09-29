В Анапе создадут новый пляж и прибрежный аквакомплекс

Пляж будет рассчитан более чем на 2 тыс. человек и оснащен шезлонгами, навесами, душевыми и пунктами проката инвентаря. Аквакомплекс с бассейном станет частью инфраструктуры, доступной только гостям курорта, при этом все объекты будут оформлены в едином стиле.