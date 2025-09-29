Центр белорусской техники откроют на юге Петербурга

В Московском районе появится Центр белорусской техники. О планах по его созданию объявил вице-губернатор города Кирилл Поляков. Соответствующее соглашение было подписано с заместителем премьер-министра Беларуси на выставке «Иннопром. Беларусь».
— Сотрудничество уже начало приносить первые практические результаты. Петербургская компания заключила контракт с известным белорусским производителем карьерной техники. Она будет поставлять газовые счетчики для самосвалов, которые работают на сжиженном природном газе, — рассказал Поляков в своих соцсетях.
Партнерство помогает развивать собственные технологии и укреплять промышленные связи между двумя странами. Продукция петербургского предприятия уже хорошо известна на рынке — ее используют ведущие автомобильные заводы России и Беларуси.
Новый центр станет площадкой для демонстрации белорусской техники и развития совместных проектов. Это продолжение курса на тесное сотрудничество между промышленными предприятиями двух стран в условиях текущей экономической ситуации.