В Воронеже увеличат каток на Адмиралтейке

По просьбам воронежцев каток на Адмиралтейской площади увеличат. В прошлом году его площадь составляла 1700 кв. м, но постоянно создавались очереди из желающих покататься. Как отметили в мэрии, в прошлом году каток работал с высокой интенсивностью, превышающей расчетную. В этом году его увеличат почти вполовину — до 3100 кв. м. Кроме того, там появится еще и детский каток площадью 800 кв. м.