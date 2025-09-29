Ричмонд
В Воронеже увеличат каток на Адмиралтейке

Поставят больше павильонов для переобувания и сделают больше парковочных мест.

Источник: Комсомольская правда

По просьбам воронежцев каток на Адмиралтейской площади увеличат. В прошлом году его площадь составляла 1700 кв. м, но постоянно создавались очереди из желающих покататься. Как отметили в мэрии, в прошлом году каток работал с высокой интенсивностью, превышающей расчетную. В этом году его увеличат почти вполовину — до 3100 кв. м. Кроме того, там появится еще и детский каток площадью 800 кв. м.

Для обеспечения стабильной работы увеличенной площадки возведут новую подстанцию и больше павильонов для переобувания и проката коньков. Еще сделают красивую входную группу. А спонсоры поставят на Адмиралтейке елку.

И появятся новые парковочные места у смотровой площадки, у входной группы Адмиралтейской площади и на второй очереди благоустройства, в районе улиц Пятницкого и Чернышевского.