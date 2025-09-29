В Крыму нормализуется ситуация с бензином на АЗС

Информация мгновенно разлетелась по социальным сетям. Действительно, уже к вечеру пятницы топливо появилось на части заправочных станций, но не везде. В выходные бензовозы продолжили развозить АИ-95, к понедельнику в столице Крыма очередей на заправках уже не было. Топливо трех марок: АИ-100, АИ-95 и дизтопливо есть в наличии и отпускается без ограничений. Хотя, желающие залить канистру добавляют излишней нервозности. В воскресенье АИ-95 в Симферополе можно было купить по 74 рубля за литр, а дизтопливо — 73,9 рубля за литр на заправках сети «Formula». За дешевым бензином люди готовы стоять в очереди. В целом разброс цен на литр АИ-95 сейчас составляет около 10 рублей: 70.5 рубля стоит литр в сети «Старт» на проспекте Победы в Симферополе и 80,9 рубля в сети «TES» на той же улице.