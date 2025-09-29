Саакашвили обязали вернуть в госбюджет Грузии свыше $3 млн

1 октября 2021 года, всего через два дня после нелегального возвращения в Грузию, Саакашвили был арестован. Его отправили в тюрьму в городе Рустави, где он начал голодовку. 8 ноября Саакашвили без уведомления адвокатов и родных перевели в тюремный стационар в тбилисском районе Глдани. Спустя двенадцать дней его перевезли в военный госпиталь Гори, где он прекратил свой протест. В мае его отправили в тбилисское медучреждение «Вивамед», где он остается сегодня.