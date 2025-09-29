Саакашвили обязали вернуть в госбюджет Грузии свыше $3 млн

Следствие установило, что Саакашвили израсходовал средства госбюджета на личные нужды: зарубежные поездки, проживание в роскошных отелях, оплату обучения сына за границей и косметологические услуги. Об этом в понедельник пишет «Интерфакс».
Следствие по этому делу началось в 2014 году.
В марте сообщалось, что Саакашвили получил 12,5 лет тюрьмы по совокупности вынесенных судом обвинительных приговоров.
1 октября 2021 года, всего через два дня после нелегального возвращения в Грузию, Саакашвили был арестован. Его отправили в тюрьму в городе Рустави, где он начал голодовку. 8 ноября Саакашвили без уведомления адвокатов и родных перевели в тюремный стационар в тбилисском районе Глдани. Спустя двенадцать дней его перевезли в военный госпиталь Гори, где он прекратил свой протест. В мае его отправили в тбилисское медучреждение «Вивамед», где он остается сегодня.
Свой арест Саакашвили называет незаконным, а предъявленные ему обвинения — сфабрикованными.