Средняя зарплата омичей превысит 88 тысяч рублей к концу года

Мэрия Омска обнародовала прогноз социально-экономического развития на ближайшие годы. В документе отмечается, что к завершению этого года средняя начисленная зарплата жителей города составит 88,3 тысячи рублей.

В первые шесть месяцев года средняя зарплата в Омске составила порядка 84 тысяч рублей. Это на 14,2% выше уровня прошлого года. Наибольший рост оплаты труда зафиксирован в производстве электрооборудования, в индустрии спорта и развлечений, а также в водоснабжении.