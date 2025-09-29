Средняя зарплата омичей превысит 88 тысяч рублей к концу года

Мэрия Омска обнародовала прогноз социально-экономического развития на ближайшие годы. В документе отмечается, что к завершению этого года средняя начисленная зарплата жителей города составит 88,3 тысячи рублей.
В первые шесть месяцев года средняя зарплата в Омске составила порядка 84 тысяч рублей. Это на 14,2% выше уровня прошлого года. Наибольший рост оплаты труда зафиксирован в производстве электрооборудования, в индустрии спорта и развлечений, а также в водоснабжении.
В мэрии ожидают, что в ближайшие годы доходы работников средних и крупных предприятий Омска будут постепенно увеличиваться. Основными факторами называют рост МРОТ, плановую индексацию и влияние инфляционных процессов.
По «консервативному» прогнозу, в 2026—2028 годах зарплаты омичей могут увеличиться на 7−9%. В базовом сценарии рост будет более заметным — от 7,2 до 12,5%.
На сегодняшний день, по данным Омскстата, средняя заработная плата в регионе составляет 76 650 рублей.