Большинству жителей Башкирии отказывают в потребительских кредитах

В августе жителям Башкирии отказали в 73,8% заявлений на получение потребительского кредита. Это на 4,6% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Среди 30 регионов-лидеров по числу поданных заявок на потребкредиты самые большие доли отказов по в августе текущего года отмечались в Новосибирской области (76,2%), Краснодарском крае (75,7%) и в Омской области (75,7%).

По динамике отказов лидируют Забайкальский край (доля отказов выросла на 5,6%), Нижегородская область (на 5,1%) и Алтайский край (на 5%). Медленнее других число отрицательных отзывов растет в Москве (рост 2,7%), Ставропольском крае (3%) и Хабаровском крае (3,1%).

В среднем по стране доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в августе этого года составила 74,1%, что выше прошлогоднего уровня на 4,7%.