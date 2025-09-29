Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму вводится фиксированная стоимость топлива на 30 дней

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Крыму достигнута договоренность с нефтетрейдерами о фиксированной стоимости топлива на 30 дней, в частности за бензин марки АИ-92 — не выше 70 рублей за литр, за АИ-95 — не выше 76 рублей за литр, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, состоялось рабочее совещания с участием основных нефтетрейдеров республики, в рамках которого были проработаны проблемные вопросы и возможные пути выхода из сложившейся ситуации.

«Достигнута договоренность о фиксированной стоимости топлива на период 30 дней: дизельное топливо — не выше 75 рублей за литр; бензин марки АИ-92 — не выше 70 рублей за литр; бензин марки АИ-95 — не выше 76 рублей за литр; бензин марки АИ-95 Премиум — не выше 80 рублей за литр», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Узнать больше по теме
Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
Читать дальше