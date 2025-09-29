«Ипотека с каждым последующим годом становится доступнее»: эксперты рассказали о трендах на рынке недвижимости Екатеринбурга

Так, эксперты считают, что в будущем рынок недвижимости в Екатеринбурге ожидает рост спроса, обусловленный снижением ипотечных ставок. При этом, увеличение спроса со стороны покупателей будет провоцировать повышение цен. Если говорить о текущей обстановке, то в этом году банки стали активнее предлагать застройщикам внедрять субсидированную ипотеку от базовой ставки.
Подобные программы вызвали отклик у покупателей, так как заградительные базовые ипотечные ставки в 2024—2025 годах сформировали отложенный спрос, который активировался с появлением сниженных ставок (не в рамках семейной ипотеки).
Однако этот тренд является среднесрочным. После нормализации базовых ставок спрос на базовую ипотеку восстановится, и тогда застройщики будут реже прибегать к субсидированию ипотеки.
«Ставка по-прежнему является заградительной и используется покупателями для краткосрочного займа на период решения финансовых вопросов, к примеру, на время продажи квартиры на вторичном рынке», — пояснили собеседники агентства.
Специалисты также подчеркнули, что застройщики адаптировались к реалиям рынка и стали предлагать «адекватные ставки по ипотеке», как с господдержкой, так и субсидированные.
Автор: Елизавета Болдырева.