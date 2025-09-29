«Ипотека с каждым последующим годом становится доступнее»: эксперты рассказали о трендах на рынке недвижимости Екатеринбурга

В 2025 году на цены первичного рынка недвижимости продолжает оказывать влияние ключевая ставка Центробанка РФ, на основе которой формируются базовые рыночные программы ипотечного кредитования. При этом, в текущем году ЦБ последовательно снижает ставку и на следующий год дает по ней прогноз в диапазоне 12−13%. В 2027 году и далее она прогнозируется ниже 9%. Таким образом, «ипотека с каждым последующим годом становится доступнее». Об этом, а также о динамике цен на жилье в Екатеринбурге и субсидированной ипотеке от застройщиков, рассказали УралПолит.Ru эксперты девелоперской компании «Брусника». Подробности — в материале.