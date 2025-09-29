Ричмонд
«Ипотека с каждым последующим годом становится доступнее»: эксперты рассказали о трендах на рынке недвижимости Екатеринбурга

В 2025 году на цены первичного рынка недвижимости продолжает оказывать влияние ключевая ставка Центробанка РФ, на основе которой формируются базовые рыночные программы ипотечного кредитования. При этом, в текущем году ЦБ последовательно снижает ставку и на следующий год дает по ней прогноз в диапазоне 12−13%. В 2027 году и далее она прогнозируется ниже 9%. Таким образом, «ипотека с каждым последующим годом становится доступнее». Об этом, а также о динамике цен на жилье в Екатеринбурге и субсидированной ипотеке от застройщиков, рассказали УралПолит.Ru эксперты девелоперской компании «Брусника». Подробности — в материале.

Источник: РИА "Новости"

Так, эксперты считают, что в будущем рынок недвижимости в Екатеринбурге ожидает рост спроса, обусловленный снижением ипотечных ставок. При этом, увеличение спроса со стороны покупателей будет провоцировать повышение цен. Если говорить о текущей обстановке, то в этом году банки стали активнее предлагать застройщикам внедрять субсидированную ипотеку от базовой ставки.

Подобные программы вызвали отклик у покупателей, так как заградительные базовые ипотечные ставки в 2024—2025 годах сформировали отложенный спрос, который активировался с появлением сниженных ставок (не в рамках семейной ипотеки).

рассказали специалисты

Однако этот тренд является среднесрочным. После нормализации базовых ставок спрос на базовую ипотеку восстановится, и тогда застройщики будут реже прибегать к субсидированию ипотеки.

Стоит отметить, что, по мнению экспертов, сентябрьское снижение Центробанком РФ ключевой ставки до 17% не окажет существенного влияния на рынок недвижимости.

«Ставка по-прежнему является заградительной и используется покупателями для краткосрочного займа на период решения финансовых вопросов, к примеру, на время продажи квартиры на вторичном рынке», — пояснили собеседники агентства.

Специалисты также подчеркнули, что застройщики адаптировались к реалиям рынка и стали предлагать «адекватные ставки по ипотеке», как с господдержкой, так и субсидированные.

Автор: Елизавета Болдырева.