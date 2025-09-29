Ричмонд
В Воронежской области изменились сроки выплат пенсий и пособий в октябре

Зачисление средств происходит в течение всего рабочего дня.

Источник: Комсомольская правда

Отделение Социального фонда России по Воронежской области сообщило о переносе дат некоторых выплат в октябре. Изменения связаны с тем, что часть запланированных дат выплат совпадает с выходными днями.

Новый график выплат:

Пенсии, которые должны были поступить 5 октября, будут перечислены досрочно — 3 октября. Пенсионерам, получающим выплаты 12 октября, деньги поступят на счета 10 октября. Выплаты на детей до трех лет также будут произведены 3 октября.

Социальный фонд обращает внимание, что сроки получения всех остальных пособий и пенсий в октябре остаются без изменений. А зачисление средств на карты «Мир» происходит в течение всего рабочего дня. Если утром деньги не пришли, рекомендуется дождаться вечера — транзакция может пройти позже.

При возникновении вопросов о получении выплат можно обратиться в единый контакт-центр Социального фонда по телефону: 8 (800) 100−00−01 (звонок бесплатный). Режим работы: с понедельника по четверг — с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 16:45.