В Воронежской области изменились сроки выплат пенсий и пособий в октябре

Отделение Социального фонда России по Воронежской области сообщило о переносе дат некоторых выплат в октябре. Изменения связаны с тем, что часть запланированных дат выплат совпадает с выходными днями.
Новый график выплат:
Пенсии, которые должны были поступить 5 октября, будут перечислены досрочно — 3 октября. Пенсионерам, получающим выплаты 12 октября, деньги поступят на счета 10 октября. Выплаты на детей до трех лет также будут произведены 3 октября.
Социальный фонд обращает внимание, что сроки получения всех остальных пособий и пенсий в октябре остаются без изменений. А зачисление средств на карты «Мир» происходит в течение всего рабочего дня. Если утром деньги не пришли, рекомендуется дождаться вечера — транзакция может пройти позже.
При возникновении вопросов о получении выплат можно обратиться в единый контакт-центр Социального фонда по телефону: