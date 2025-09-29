В Воронежской области изменились сроки выплат пенсий и пособий в октябре

Социальный фонд обращает внимание, что сроки получения всех остальных пособий и пенсий в октябре остаются без изменений. А зачисление средств на карты «Мир» происходит в течение всего рабочего дня. Если утром деньги не пришли, рекомендуется дождаться вечера — транзакция может пройти позже.