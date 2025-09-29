Ричмонд
Донское предприятие начнет выпуск автомобилей багги

Ростовская область, 29 сентября 2025, DON24.RU. Ростовское ООО «Донтранссервис» начнет серийный выпуск многофункциональных багги — легких автомобилей повышенной проходимости. Соглашение об этом подписано на международной промышленной выставке «Иннопром», которая проходит в Минске.

Партнером донского предприятия выступит компания «Алмаз» (Донецк, ДНР).

Первые образцы модели «Штурм», полностью собранные из российских комплектующих, прошли полевые испытания. Эта техника способна перевозить до четырех человек и может быть дополнительно оснащена легкими кевларовыми панелями для повышения безопасности.

Помимо модели «Штурм», в разработке находится целая линейка багги, адаптированных для различных нужд: «Медик» — для эвакуации раненых, «Фермер» — для сельского хозяйства, «Турист» — для любителей активного отдыха и «Спорт» — для гонок по бездорожью.

«Подписание таких соглашений свидетельствует об активном стремлении Ростовской области к развитию промышленной кооперации, привлечению новых инвестиций и внедрению инновационных разработок», — отметил после подписания министр промышленности и энергетики Андрей Савельев.