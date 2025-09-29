Донское предприятие начнет выпуск автомобилей багги

Партнером донского предприятия выступит компания «Алмаз» (Донецк, ДНР).
Первые образцы модели «Штурм», полностью собранные из российских комплектующих, прошли полевые испытания. Эта техника способна перевозить до четырех человек и может быть дополнительно оснащена легкими кевларовыми панелями для повышения безопасности.
Помимо модели «Штурм», в разработке находится целая линейка багги, адаптированных для различных нужд: «Медик» — для эвакуации раненых, «Фермер» — для сельского хозяйства, «Турист» — для любителей активного отдыха и «Спорт» — для гонок по бездорожью.
«Подписание таких соглашений свидетельствует об активном стремлении Ростовской области к развитию промышленной кооперации, привлечению новых инвестиций и внедрению инновационных разработок», — отметил после подписания министр промышленности и энергетики Андрей Савельев.