Евро и доллар резко подешевели на торгах в Беларуси 29 сентября. Информация о состоявшихся торгах в понедельник, 29 сентября, опубликована на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Согласно данным, доллар стал дешевле на 0,44%, или 0,0133 и стоит 3,0247 рубля.
Евро подешевел на 0,77%, или 0,0276 и стоит 3,5400 рубля.
Российский рубль стал дороже на 0,09%, или 0,0034. Так, за 100 российских рублей необходимо отдать 3,6423 белорусского рубля.
Китайский юань снизился на 0,50%, или 0,0213. За 10 юаней нужно отдать 4,2356 белорусского рубля.
