Строительство Дома анимации в Воронеже вновь сорвалось из-за отсутствия подрядчика

Повторный аукцион с начальной ценой контракта почти в 653 миллиона рублей не вызвал интереса у строительных компаний — на торги не поступило ни одной заявки. Информация об этом была опубликована на портале госзакупок в понедельник, 29 сентября.
Это уже вторая неудачная попытка властей запустить проект. Первый тендер был объявлен в январе 2025 года с начальной стоимостью работ в 595,4 миллиона рублей, однако и тогда потенциальные исполнители не проявили к нему интереса.
Напомним, культурно-образовательный объект планировалось возвести к 1 октября 2027 года. Согласно проекту, Дом анимации будет представлять собой комплекс из пяти соединенных между собой зданий общей площадью 8,2 тысячи квадратных метров. Архитектурное решение включает пять надземных этажей и просторную подземную парковку. Внутри комплекса разместятся: учебные аудитории для детей и взрослых, офисные помещения, интерактивный музей и вспомогательные пространства.
Главной задачей учреждения станет обучение всех желающих созданию анимационных фильмов и мультсериалов.