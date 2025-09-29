Турчин предложил создать союзного промышленного робота

Третье — робототехника. «Беларусь ставит перед промышленностью задачу достичь среднемирового уровня роботизации — порядка 150 роботов на 10 тыс. работников (преимущественно отечественного производства). Для ее решения потребуется интегрировать в производство десятки тысяч роботов. А это условия для локализации производства их деталей: сервоприводов, силовой электроники, систем машинного зрения, датчиков и сенсоров. Это еще одна важная точка кооперации наших промышленных комплексов. Тем более, что у нас уже имеются отдельные технологические заделы и формируется кадровый потенциал. На примере успешной совместной работы по созданию союзного станка предлагаем развернуть аналогичную работу по созданию союзного промышленного робота», — отметил глава белорусского правительства.