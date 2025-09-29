29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин предложил создать союзного промышленного робота во время пленарной сессии «Союз новых технологий: создавая промышленность будущего» на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь», передает корреспондент БЕЛТА.
«Сегодня мы активно работаем над новым обликом промышленности страны. В наших стратегических программных документах определили шесть перспективных направлений. Первое — микроэлектроника. Как показывает опыт, развитие микроэлектроники — это своего рода гарантия национальной безопасности не только в области обороны, но и в областях экономики и промышленности. В последнее десятилетие микроэлектроника стала лидером в области конвергенции различных научно-технических направлений, являясь технологическим базисом для искусственного интеллекта, нейроморфных вычислений, нейронных сетей, систем кибероружия и кибербезопасности», — сказал Александр Турчин.
Второе — станкостроение. По словам премьер-министра, перед станкостроительными заводами стоит стратегическая задача — в кратчайшие сроки освоить производство станков и обрабатывающих центров нового типа и технологического уровня, не уступающего характеристикам западных аналогов.
Третье — робототехника. «Беларусь ставит перед промышленностью задачу достичь среднемирового уровня роботизации — порядка 150 роботов на 10 тыс. работников (преимущественно отечественного производства). Для ее решения потребуется интегрировать в производство десятки тысяч роботов. А это условия для локализации производства их деталей: сервоприводов, силовой электроники, систем машинного зрения, датчиков и сенсоров. Это еще одна важная точка кооперации наших промышленных комплексов. Тем более, что у нас уже имеются отдельные технологические заделы и формируется кадровый потенциал. На примере успешной совместной работы по созданию союзного станка предлагаем развернуть аналогичную работу по созданию союзного промышленного робота», — отметил глава белорусского правительства.
Четвертое — электротранспорт. «С учетом ввода Белорусской АЭС и развития зарядной инфраструктуры создан импульс для реализации проектов в сфере производства отечественного электротранспорта (электробусы, электрогрузовики, легковые электромобили и гибриды). Уже изготовлены образцы карьерных самосвалов грузоподъемностью 90 т на аккумуляторных батареях и 220 т — дизель-троллейвозного типа, разработаны экспериментальный образец электрогрузовика грузоподъемностью 10 т и грузовой электромобиль грузоподъемностью до 4 т. Кроме того, созданы опытные образцы электробуса для перевозки пассажиров в аэропортах, автомобиля-мусоровоза с автономным тяговым электрическим приводом», — обозначил Александр Турчин.
Пятое — беспилотные системы. «Полагаю, что никто не будет спорить с тезисом, что за этим будущее. И тот, кто первый наработает технологии, практику применения и займет эту нишу, будет существенно влиять на развитие мировой промышленной политики в будущем», — добавил премьер-министр.
Шестое — авиастроение и космические технологии. Как отметил глава правительства, в Беларуси достаточно развиты производственная база и технологии для обслуживания, ремонта и модернизации авиационной техники. «Сейчас мы делаем акцент на получении новых компетенций в авиастроении, создании комплектующих и запасных частей, целевой аппаратуры для космических аппаратов», — обратил внимание он.
«Мир находится на пороге перехода на новый технологический уклад. Он еще не сформировался окончательно, но технологическое будущее уже проявляется в нашей повседневной жизни. Не случайна тема сегодняшней сессии — “Союз новых технологий: создавая промышленность будущего”. Только технологический суверенитет, развитая производственная и научно-технологическая база позволят нам обеспечивать рост национальных экономик и предлагать миру конкурентоспособную и инновационную продукцию. Объединив усилия, мы сможем достичь многого на благо наших государств и народов», — резюмировал Александр Турчин. -0-
Фото Виталия Пивоварчика.