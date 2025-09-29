Мишустин призвал бизнес ЕАЭС активнее использовать механизм финподдержки промышленных кооперационных проектов

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал бизнес ЕАЭС активнее использовать механизм финансовой поддержки промышленных кооперационных проектов. Об этом он заявил на главной пленарной сессии выставки «ИННОПРОМ. Беларусь» «Союз новых технологий: создавая промышленность будущего», передает корреспондент БЕЛТА.
«Дополнительные стимулы для кооперации мы создаем в Евразийском экономическом союзе», — сказал он, отметив новый механизм финансовой помощи для индустриальных компетенций — субсидии союзного бюджета. Механизм был запущен в июне прошлого года.
Речь идет о соответствующих займах на совместные инициативы с привлечением предприятий из как минимум трех стран союза. «Нужно, необходимо просто нам инвентаризовать все возможные варианты таких проектов промышленной кооперации. И мы их рассмотрим с удовольствием на наших заседаниях, чтобы поддержать в том числе и финансово», — сказал он.
Михаил Мишустин сообщил, что в текущем году уже одобрено два таких кооперационных проекта. Рассматривается еще примерно десяток заявок.
«Но все равно этого мало. Хочу, пользуясь случаем, пригласить бизнес государств пятерки очень активно использовать такую возможность работать вместе. В кооперации мы, абсолютно уверен, способны нарастить и модернизировать мощности, выпускать востребованную продукцию, добиться независимости от иностранных поставщиков и, конечно, помочь нашим национальным экономикам», — отметил Михаил Мишустин.
Россия активно наращивает взаимодействие, в том числе в двустороннем формате. С Беларусью реализуется единая промышленная политика, указал председатель правительства РФ. «Налажена серьезная кооперация в Союзном государстве, в частности, в области станкостроения, автомобильной промышленности, сельхозмашиностроении, микроэлектронике. Сегодня на выставке вы видели пример этой кооперации», — сказал он. -0-
Фото Виталия Пивоварчика.