Мишустин призвал бизнес ЕАЭС активнее использовать механизм финподдержки промышленных кооперационных проектов

Речь идет о соответствующих займах на совместные инициативы с привлечением предприятий из как минимум трех стран союза. «Нужно, необходимо просто нам инвентаризовать все возможные варианты таких проектов промышленной кооперации. И мы их рассмотрим с удовольствием на наших заседаниях, чтобы поддержать в том числе и финансово», — сказал он.