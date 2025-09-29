Премьер Казахстана на «ИННОПРОМ. Беларусь» призвал стран-партнеров к интеграции цифровых сервисов

В Казахстане работают над тем, чтобы ускорить цифровую трансформацию и внедрение искусственного интеллекта во все сферы экономики. Только за последний год число компаний, внедряющих новые технологии, выросло в 3,5 раза. Запущен первый в Центральной Азии суперкомпьютерный кластер с широким диапазоном возможностей. Его мощности будут доступны не только для государственного сектора, но и для научных разработок, бизнеса, развития стартапов.