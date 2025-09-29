Премьер Казахстана на «ИННОПРОМ. Беларусь» призвал стран-партнеров к интеграции цифровых сервисов

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/ Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов во время главной пленарной сессии «Союз новых технологий: создавая промышленность будущего» на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» призвал стран-партнеров к интеграции цифровых сервисов, передает корреспондент БЕЛТА.
Олжас Бектенов отметил, что на «ИННОПРОМе» традиционно собираются руководители компаний, которые совершенствуют устоявшиеся практики на предприятиях, создают промышленность будущего. «Сегодняшняя выставка еще раз продемонстрировала высокий уровень компетенций и безграничность цифровой трансформации экономики. В контексте глобальных тенденций новые технологии влияют на рост конкурентоспособности отраслей и качество жизни наших граждан», — отметил Олжас Бектенов.
В Казахстане работают над тем, чтобы ускорить цифровую трансформацию и внедрение искусственного интеллекта во все сферы экономики. Только за последний год число компаний, внедряющих новые технологии, выросло в 3,5 раза. Запущен первый в Центральной Азии суперкомпьютерный кластер с широким диапазоном возможностей. Его мощности будут доступны не только для государственного сектора, но и для научных разработок, бизнеса, развития стартапов.
Олжас Бектенов подчеркнул, что цифровая индустриализация — это прежде всего люди и компетенции, а также призвал страны к сотрудничеству. Одним из примеров кооперации с Беларусью и РФ он назвал проект по производству кабин для комбайнов в Казахстане.
«Нам необходимо использовать данный инструмент, позволяющий консолидировать ресурсы, повышать конкурентоспособность товаров и технологий, укреплять промышленное сотрудничество и экономическую интеграцию. Также мы выстраиваем общие цифровые платформы для обмена промышленными данными, упрощаем трансграничные процессы, внедряем цифровой мониторинг цепочек поставок. Такой так называемый цифровой контур доверия ускоряет кооперацию, дает эффект в логистике и экспорте. Для придания импульса названным инициативам предлагается объединить усилия по интеграции цифровых сервисов наших стран», — сказал премьер-министр.
Олжас Бектенов считает выставку «ИННОПРОМ», которая за 15 лет расширила географию участников, важной площадкой для обмена опытом. «Сегодняшняя сессия “Союз новых технологий: создавая промышленность будущего” отражает наше общее стремление сформировать современную индустрию. Совместно мы будем не только производить востребованную продукцию, но и создавать цифровое будущее для наших граждан и бизнеса», — сказал Олжас Бектенов. -0-
