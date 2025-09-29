Сельское хозяйство, техника и образование. Министр из Архангельской области о приоритетах в сотрудничестве с Беларусью

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приоритетные направления сотрудничества между Беларусью и Архангельской областью назвала министр экономического развития и промышленности Архангельской области Евгения Шелюк во время секции «Межрегиональное сотрудничество в области промышленных инноваций» на полях Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Беларусь», передает корреспондент БЕЛТА.
Евгения Шелюк отметила, что в первую очередь структура торгового оборота с Беларусью ориентирована на продукцию целлюлозно-бумажного комплекса в силу исторически сложившейся отраслевой специализации региона. Однако, по словам министра, перспективных направлений для взаимодействия больше.
«В 2022 году, когда недружественные страны ввели санкции, а наши предприятия лесопромышленного комплекса во многом зависели от поставок импортной техники, именно белорусские предприятия подставили плечо. На сегодняшний день белорусские станки используются не только на предприятиях лесопромышленного комплекса и целлюлозно-бумажных предприятий, но и наши строители с удовольствием пользуются станками белорусского производства», — отметила она.
Министр добавила, что в приоритете у региона также сотрудничество с БЕЛАЗом. «Он является главным партнером наших алмазодобывающих предприятий. Именно БЕЛАЗ обеспечивает карьерным автотранспортом наше предприятие. Сегодня там эксплуатируется более 70 различных карьерных самосвалов марки БЕЛАЗ грузоподъемностью от 45 до 136 тонн. Кроме того, наши другие добывающие предприятия также покупают эту технику», — сказала Евгения Шелюк.
Она также отметила, что Архангельская область как регион северный имеет определенную специфику сельского хозяйства. «Здесь у нас достаточно уникальный проект взаимодействия. Совместно с крестьянско-фермерским хозяйством “Ягодка” из Минской области в регионе реализуется проект по изучению и созданию новых сортов ягод и выявлению наиболее продуктивных и перспективных культур для выращивания в суровых климатических условиях севера», — рассказала министр.
Кроме того, Евгения Шелюк уверена, что арктическая область хорошо подходит как испытательный полигон для техники, которая производится в Беларуси. «Например, в рамках прошлогоднего визита обсуждали такое тестирование техники “АМКОДОР”, — добавила она.
Министр отметила, что кроме прочего регионы сотрудничают в образовательной сфере. «За последние три года наш Северный (Арктический) федеральный университет совместно с университетами Беларуси провел более 10 совместных международных школ, в которых принимали участие как наши студенты, так и студенты из Беларуси и из других стран», — рассказала Евгения Шелюк.
Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» впервые проходит в Минске — с 29 сентября по 1 октября 2025 года. В экспозиции принимают участие свыше 510 компаний, в том числе более 290 из 23 регионов России, более 190 из Беларуси и более 30 компаний из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, представленных в составе национальных экспозиций этих стран. Общая площадь экспозиции превысила 20 тыс. кв.м, включая уличную площадку для демонстрации крупногабаритной техники. -0-