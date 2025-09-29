Сельское хозяйство, техника и образование. Министр из Архангельской области о приоритетах в сотрудничестве с Беларусью

Министр добавила, что в приоритете у региона также сотрудничество с БЕЛАЗом. «Он является главным партнером наших алмазодобывающих предприятий. Именно БЕЛАЗ обеспечивает карьерным автотранспортом наше предприятие. Сегодня там эксплуатируется более 70 различных карьерных самосвалов марки БЕЛАЗ грузоподъемностью от 45 до 136 тонн. Кроме того, наши другие добывающие предприятия также покупают эту технику», — сказала Евгения Шелюк.