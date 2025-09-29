Мишустин нашел важное связующее звено стран ЕАЭС

Он отметил, что в России для этого создаются необходимые условия. Объем промышленного производства за восемь месяцев прибавил около 1%, обрабатывающая промышленность — на 3,2%. «По всей стране мы поддерживаем открытие новых и модернизацию действующих производств. В текущем году в Калужской области запустили крупнейшую в мире линию по производству ДСП-плит. На Урале — в серию вышла современная модель промышленных роботов для манипуляций с тяжелыми грузами до сорока пяти килограммов. Их производство построено по принципу “робот делает робота”», — рассказал премьер лишь о некоторых новейших производствах.