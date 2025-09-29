Расулзода: Таджикистан видит широкие перспективы в промышленном сотрудничестве с Беларусью

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таджикистан видит широкие перспективы в промышленном сотрудничестве с Беларусью. Об этом заявил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода во время главной пленарной сессии «Союз новых технологий: создавая промышленность будущего» на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь», передает корреспондент БЕЛТА.
«Таджикистан и Беларусь связывают давние дружеские отношения, основанные на взаимном уважении и доверии. Наше сотрудничество охватывает широкий спектр областей, и промышленность занимает в нем одно из ключевых мест. Мы высоко ценим партнерство с Беларусью и видим в нем широкие перспективы для дальнейшего роста. Мы в Таджикистане уделяем особое внимание развитию промышленности, привлечению инвестиций в высокотехнологичные отрасли и модернизации производственных мощностей. Последовательно проводим реформы, направленные на улучшение инвестиционного климата, внедрение электронных сервисов для инвесторов, обеспечение прозрачности и предсказуемости бизнес-среды. Мы видим большие перспективы обмена технологиями, создания совместных предприятий, реализации проектов в сферах логистики, транспорта и трансграничной торговли», — сказал Кохир Расулзода.
По его словам, большой пласт работы сосредоточен в текстильном секторе — это один из приоритетов в рамках программы ускоренной индустриализации Таджикистана. «Поставлены задачи по созданию в стране шести хлопково-текстильных кластеров — от полной переработки хлопкового волокна до производства готовой продукции. В связи с этим мы заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве в целях создания этих кластеров, в том числе путем приобретения технологических линий на основе лизинга или использования других финансовых инструментов. Кроме того, мы могли бы расширить сотрудничество по переработке экологически чистой сельскохозяйственной продукции в отраслях пищевой промышленности», — отметил премьер-министр Таджикистана.
Кохир Расулзода подчеркнул, что «ИННОПРОМ. Беларусь» — важная площадка для обмена опытом, поиска новых партнеров и реализации совместных проектов. «Сегодня на этой выставке мы видим лучшие образцы промышленной продукции, передовые технологии и инновационные решения. Убежден, что многие из этих проектов найдут свое применение и в Таджикистане, способствуя развитию приоритетных отраслей. Таджикистан готов к расширению сотрудничества со странами — участницами выставки. Мы открыты для диалога и совместной работы. Уверен, что по итогам этой выставки будут подписаны новые контракты, реализованы проекты и укреплены наши партнерские связи», — заключил он. -0-