Расулзода: Таджикистан видит широкие перспективы в промышленном сотрудничестве с Беларусью

По его словам, большой пласт работы сосредоточен в текстильном секторе — это один из приоритетов в рамках программы ускоренной индустриализации Таджикистана. «Поставлены задачи по созданию в стране шести хлопково-текстильных кластеров — от полной переработки хлопкового волокна до производства готовой продукции. В связи с этим мы заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве в целях создания этих кластеров, в том числе путем приобретения технологических линий на основе лизинга или использования других финансовых инструментов. Кроме того, мы могли бы расширить сотрудничество по переработке экологически чистой сельскохозяйственной продукции в отраслях пищевой промышленности», — отметил премьер-министр Таджикистана.