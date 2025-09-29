Премьер Азербайджана на выставке в Минске: международное сотрудничество — ключевой фактор успешной промышленной трансформации

Азербайджан реализует целенаправленные меры в области цифровизации. Ускоренный переход к цифровой экономике является для страны одним из государственных приоритетов. Разработана стратегия цифровизации экономики, охватывающей 2025−2028 годы. Азербайджан определил индустриализацию как основу технологического развития. Акцент делается не только на росте производства, но и на повышении его эффективности, конкурентоспособности.