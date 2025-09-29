Ричмонд
Премьер Азербайджана на выставке в Минске: международное сотрудничество — ключевой фактор успешной промышленной трансформации

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов во время главной пленарной сессии «Союз новых технологий: создавая промышленность будущего» на промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» назвал международное сотрудничество ключевым фактором успешной промышленной трансформации, передает корреспондент БЕЛТА.

Али Асадов отметил, что в эпоху четвертой промышленной революции технологические достижения коренным образом влияют на все сферы экономики и общества. «В таких условиях устойчивое развитие в значительной степени зависит от способности стратегически направлять технологические тренды», — считает премьер-министр.

Азербайджан реализует целенаправленные меры в области цифровизации. Ускоренный переход к цифровой экономике является для страны одним из государственных приоритетов. Разработана стратегия цифровизации экономики, охватывающей 2025−2028 годы. Азербайджан определил индустриализацию как основу технологического развития. Акцент делается не только на росте производства, но и на повышении его эффективности, конкурентоспособности.

«Азербайджан привержен укреплению международного сотрудничества, которое является ключевым фактором успешной промышленной трансформации, позволяя обмениваться передовыми технологиями и опытом», — отметил Али Асадов. -0-