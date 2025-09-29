Авиастроение и микроэлектроника. Потенциалом СЭЗ «Минск» заинтересовались в Ульяновске

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меморандум о сотрудничестве на полях выставки «ИННОПРОМ. Беларусь» СЭЗ «Минск» подписала с портовой особой экономической зоной «Ульяновск», сообщили БЕЛТА в свободной экономической зоне «Минск».
СЭЗ «Минск» представила инвестиционный потенциал на международной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь». Свои экспозиции в различных отраслях промышленности демонстрируют резиденты свободной экономической зоны — ОАО «УКХ БКМ», ОАО «Интеграл», СЗАО «Белджи», компания «Н-ТиВи», ОАО «Минский завод гражданской авиации 407», ООО «Базтьюб» и другие компании.
Глава СЭЗ «Минск» Анатолий Калинин встретился с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. В ходе переговоров российской стороне были представлены возможности столичной свободной экономической зоны. Участники встречи обсудили актуальные направления сотрудничества в сфере авиастроения и микроэлектроники.
На полях выставки подписан меморандум о сотрудничестве между свободной экономической зоной «Минск» и портовой особой экономической зоной «Ульяновск». В рамках документа участники договорились о тесном взаимодействии, расширении экономического потенциала сторон, а также оказании содействия бизнесу в реализации совместных инвестиционных проектов. Меморандум задаст вектор практическому взаимодействию в таком важном секторе, как авиастроение, и станет моделью для других перспективных проектов, отметили в СЭЗ «Минск».
В рамках форума Анатолий Калинин также встретился с председателем правления ассоциации «Промышленный кластер Республики Татарстан» Сергеем Майоровым. Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества. -0-