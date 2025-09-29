Авиастроение и микроэлектроника. Потенциалом СЭЗ «Минск» заинтересовались в Ульяновске

На полях выставки подписан меморандум о сотрудничестве между свободной экономической зоной «Минск» и портовой особой экономической зоной «Ульяновск». В рамках документа участники договорились о тесном взаимодействии, расширении экономического потенциала сторон, а также оказании содействия бизнесу в реализации совместных инвестиционных проектов. Меморандум задаст вектор практическому взаимодействию в таком важном секторе, как авиастроение, и станет моделью для других перспективных проектов, отметили в СЭЗ «Минск».