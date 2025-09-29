Сельхозмашина с поворотом кабины на 180 градусов: новинка «Гомсельмаша» на «ИННОПРОМ. Беларусь»

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Что представило предприятие «Гомсельмаш» на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь», корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник управления маркетинга «Гомсельмаша» Павел Тиличенко.
Павел Тиличенко рассказал, что на стенде предприятия внутри международного выставочного центра представлено мобильное энергетическое средство МS450 седьмого тягового класса. «Это наша, можно сказать, новинка, и она уникальна компоновкой и возможностями работы», — отметил он.
Начальник рассказал, что данное средство предназначено для работы с различными навесными агрегатами. «И за счет своего реверсивного управления кабиной можно с этими навесными агрегатами работать как передним, так и задним ходом. Вообще, машина предназначена для проведения таких сельскохозяйственных работ, как вспашка, культивация, рыхление, весеннее удобрение, транспортная работа и так далее», — поделился Павел Тиличенко.
Он также добавил, что уже в следующем году будет выполнена первая опытная промышленная партия МS450 для Гомельской области.
Начальник отметил, что «Гомсельмаш» на «ИННОПРОМ. Беларусь» представил и кооперационные проекты. «Это наш проект с Российской Федерацией — совместное предприятие “Брянсксельмаш”. Мы представили здесь кормоуборочный комбайн FS80 “Добрыня”, который используется для крупных и средних кормозаготовок. И второй кооперационный проект — это наше совместное производство “Агромашхолдинг” в Казахстане. Оно специализируется в основном на производстве зерноуборочных комбайнов. Здесь оно представлено машиной ESSIL КЗС-760», — рассказал Павел Тиличенко.
По его словам, предприятие никогда не останавливается на достигнутом и сейчас активно развивает линейку высокопроизводительных машин. «Выводим на рынок мощный высокопроизводительный комбайн FS650 мощностью 650 л.с. Это машина для крупных агрохолдингов и для хозяйств с крупными объемами заготовки», — отметил он.
Поделился Павел Тиличенко и планами на будущее. «У нас есть комбайн GS12 — популярнейшая машина, любимая у наших аграриев, но мы понимаем, что ее жизнь уже подходит к концу, и начинаем заниматься разработкой комбайна классической компоновки нового поколения», — рассказал начальник.
Также планируется усовершенствование рекордсмена этого года — комбайна GS2124. «На этом комбайне были установлены многие рекорды по намолоту. И этой машине уже необходимы какие-то преобразования, поэтому тоже занимаемся активно модернизацией», — рассказал он.
Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» впервые проходит в Минске с 29 сентября по 1 октября 2025 года. В экспозиции принимают участие свыше 510 компаний, в том числе более 290 из 23 регионов России, более 190 из Беларуси и более 30 компаний из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, представленных в составе национальных экспозиций этих стран. Общая площадь экспозиции превысила 20 тыс. кв.м, включая уличную площадку для демонстрации крупногабаритной техники. -0-