Сельхозмашина с поворотом кабины на 180 градусов: новинка «Гомсельмаша» на «ИННОПРОМ. Беларусь»

Начальник отметил, что «Гомсельмаш» на «ИННОПРОМ. Беларусь» представил и кооперационные проекты. «Это наш проект с Российской Федерацией — совместное предприятие “Брянсксельмаш”. Мы представили здесь кормоуборочный комбайн FS80 “Добрыня”, который используется для крупных и средних кормозаготовок. И второй кооперационный проект — это наше совместное производство “Агромашхолдинг” в Казахстане. Оно специализируется в основном на производстве зерноуборочных комбайнов. Здесь оно представлено машиной ESSIL КЗС-760», — рассказал Павел Тиличенко.