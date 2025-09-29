От энергетики до ИИ. Премьер Узбекистана о ключевых направлениях кооперации в ЕАЭС

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на пленарной сессии «ИННОПРОМ. Беларусь»: «Союз новых технологий: создавая промышленность будущего» назвал ключевые направления кооперации в ЕАЭС, передает корреспондент БЕЛТА.
По его словам, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уделяет большое внимание развитию многопланового сотрудничества с партнерами по СНГ и ЕАЭС. Реализуются значимые проекты промышленной кооперации в реальном секторе экономики. Совокупный портфель превышает 600 совместных проектов на сумму $70 млрд.
Одной из эффективных площадок стала ежегодная международная выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте. В этом году в 5-й выставке приняли участие более 11 тыс. представителей из 35 стран. Достигнуты договоренности по инвестпроектам и торговым соглашениям на сумму более $5 млрд.
«Мы готовы и далее развивать кооперацию с нашими партнерами и приветствуем их активное участие в мероприятиях “ИННОПРОМ. Центральная Азия” в Ташкенте», — сказал Абдулла Арипов.
Вместе с тем используется далеко не весь потенциал, считает он. С учетом темы пленарной сессии остановился на ключевых направлениях, которые могут стать одними из самых мощных драйверов в ближайшем будущем.
В частности, это технологические минералы — промышленность сегодня многократно увеличивает спрос на них. Премьер-министр отметил, что Узбекистан обладает крупной базой минеральных ресурсов, важнейших металлов. По инициативе главы государства в Ташкентской и Самаркандской областях создаются технопарки металлов будущего. Он пригласил заинтересованные компании к проработке совместных проектов на основе инновационных технологий по производству продукции с высокой добавленной стоимостью.
Далее, продолжил он, актуально обеспечение экономики стабильными энергоресурсами. Премьер-министр Узбекистана отметил, что за прошедший короткий период в сфере энергетики страной было освоено более $6 млрд прямых иностранных инвестиций. И добавил, что страна готова к обмену опытом и реализации совместных инновационных проектов в сфере энергетики.
Абдулла Арипов отметил также, что в Узбекистане уделяется особое внимание развитию инноваций и цифровых технологий. Предложил объединить усилия при развитии механизмов сотрудничества для обмена практическими решениями, опытом и моделями искусственного интеллекта, что позволит ускорить технологический рывок, локализацию производства и внедрение передовых технологий.
Премьер-министр Узбекистана пригласил партнеров к реализации совместных проектов в сфере креативной индустрии, а также указал на готовность к расширению тесного взаимодействия между ведущими техническими вузами стран. -0-