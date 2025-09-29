Премьер Кыргызстана на «ИННОПРОМ. Беларусь»: видим огромный потенциал в формировании единого технологического пространства

Кыргызстан стремится выстраивать системное сотрудничество, увеличивать взаимные инвестиции. «Именно в таких форматах рождается доверие, укрепляется экономическое взаимодействие и формируется общее будущее, — считает Адылбек Касымалиев. — Для Кыргызстана ускоренное развитие промышленности является одним из важнейших приоритетов экономической политики. За январь — август экономика Кыргызстана в целом выросла на 11%, при этом промышленность вносит весомый вклад. Ее доля в ВВП достигла 18%. За 2024−2025 годы в стране введено 179 промышленных объектов, создано более 14 тыс. рабочих мест».