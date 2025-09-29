Премьер Кыргызстана на «ИННОПРОМ. Беларусь»: видим огромный потенциал в формировании единого технологического пространства

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кыргызстан видит огромный потенциал в формировании единого технологического пространства, где свободно циркулируют инновации и промышленные решения. Об этом заявил председатель Кабинета Министров — руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев во время главной пленарной сессии «Союз новых технологий: создавая промышленность будущего» на промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь», передает корреспондент БЕЛТА.
Адылбек Касымалиев отметил, что «ИННОПРОМ» уверенно расширяет географию и поблагодарил белорусскую сторону за гостеприимство, превосходную организацию выставки. В Минске Кыргызстан представлен компаниями из разных сфер — от машиностроения, легкой промышленности до цифровых технологий.
«Атмосфера доверия и партнерства, которую ощущаем здесь, задает положительный тон всей нашей совместной работе и создает уверенность в том, что впереди нас ждут новые успехи, — отметил Адылбек Касымалиев. — Выставка дает прекрасную возможность для наших стран воочию ознакомиться с последними достижениями в области промышленного развития».
Кыргызстан стремится выстраивать системное сотрудничество, увеличивать взаимные инвестиции. «Именно в таких форматах рождается доверие, укрепляется экономическое взаимодействие и формируется общее будущее, — считает Адылбек Касымалиев. — Для Кыргызстана ускоренное развитие промышленности является одним из важнейших приоритетов экономической политики. За январь — август экономика Кыргызстана в целом выросла на 11%, при этом промышленность вносит весомый вклад. Ее доля в ВВП достигла 18%. За 2024−2025 годы в стране введено 179 промышленных объектов, создано более 14 тыс. рабочих мест».
Адылбек Касымалиев добавил, что появляются новые отрасли, кооперационные проекты. В пример он привел автомобильную промышленность, которая демонстрирует уверенный рост благодаря сотрудничеству с партнерами по СНГ. Созданы сборочные линии легковых и грузовых автомобилей, развивается производство радиаторов, лифтового оборудования. Реализация промышленных проектов поддерживается финансовыми институтами, включая Евразийский банк развития и двусторонние фонды, обеспечивающие льготное кредитование.
«Эти проекты демонстрируют, что именно через объединение усилий и продвижение инноваций мы закладываем основу для устойчивого роста и промышленной интеграции», — отметил Адылбек Касымалиев.
Он особо подчеркнул, что Кыргызстан открыт к сотрудничеству по реализации совместных проектов. «Видим огромный потенциал в формировании единого технологического пространства, где свободно циркулируют инновации и промышленные решения. Особое внимание нам необходимо уделить развитию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые становятся основой инновационного развития и конкурентоспособности наших предприятий. Убежден, что консолидация технологического и промышленного потенциала станет ключевым фактором устойчивого развития», — отметил Адылбек Касымалиев. -0-