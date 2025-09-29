Моторные масла, катализаторы. Субботин назвал новые проекты сотрудничества Витебской области с регионами РФ

Александр Субботин подчеркнул, что развитие эффективного партнерства между регионами России и Беларуси является одним из ключевых факторов для преодоления современных глобальных вызовов и устойчивого развития экономик обеих стран. Он добавил, что Витебская область имеет значительный опыт в развитии эффективного партнерства с регионами России, развивая сотрудничество с 78 из них. Реализуются 32 соглашения и планы по сотрудничеству, подписанные на уровне облисполкома, а также 148 двусторонних документов на уровне гор-, райисполкомов.