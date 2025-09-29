Моторные масла, катализаторы. Субботин назвал новые проекты сотрудничества Витебской области с регионами РФ

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Планами на новые проекты в сотрудничестве с регионами Российской Федерации поделился председатель Витебского облисполкома Александр Субботин во время секции «Межрегиональное сотрудничество в области промышленных инноваций» на полях международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Беларусь», передает корреспондент БЕЛТА.
Говоря о сотрудничестве с регионами России, Александр Субботин отметил, что в планах новые проекты по производству жестяных банок для упаковки химической продукции, моторных масел и катализаторов. «И не только это», — добавил он.
«Коллеги, мы открыты к сотрудничеству со всеми регионами Российской Федерации во всех сферах и готовы рассматривать любые инициативы и предложения по совместным проектам, которые будут способствовать развитию двух наших стран», — обратился к присутствующим на секции губернаторам России председатель области.
Александр Субботин подчеркнул, что развитие эффективного партнерства между регионами России и Беларуси является одним из ключевых факторов для преодоления современных глобальных вызовов и устойчивого развития экономик обеих стран. Он добавил, что Витебская область имеет значительный опыт в развитии эффективного партнерства с регионами России, развивая сотрудничество с 78 из них. Реализуются 32 соглашения и планы по сотрудничеству, подписанные на уровне облисполкома, а также 148 двусторонних документов на уровне гор-, райисполкомов.
Сейчас регионы взаимодействуют по самым различным направлениям — от социально-культурных проектов до организации внешних торговых поставок, реализации совместных проектов в реальном секторе экономики, в том числе в рамках кооперации и импортозамещения. «Наши предприятия сегодня осуществляют отгрузки до 400 наименований товаров в регионы Российской Федерации», — добавил председатель.
Результатов у такого сотрудничества много: увеличение доли экспорта высокотехнологичных продуктов, рост в сфере машиностроения, расширение номенклатуры продукции, разработки в области биотехнологий и многое другое.
Среди удачных, по мнению председателя, совместных проектов — участие ООО «Гидропресс» по инициативе российской стороны в кооперационном проекте по строительству скоростной железной дороги с привлечением механизма финансового содействия промышленной кооперации за счет бюджета ЕАЭС.
Кроме этого, успешно реализуются проекты в пищевой и легкой промышленности, фармацевтике, производстве металлоконструкций, электротехнической продукции и техники для нефтегазовой отрасли.
Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» впервые проходит в Минске с 29 сентября по 1 октября 2025 года. В экспозиции принимают участие свыше 510 компаний, в том числе более 290 из 23 регионов России, более 190 из Беларуси и более 30 иностранных компаний из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, представленных в составе национальных экспозиций этих стран. Общая площадь экспозиции превысила 20 тыс. кв.м, включая уличную площадку для демонстрации крупногабаритной техники. −0-