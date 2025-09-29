О новых направлениях сотрудничества Беларуси и Ленинградской области рассказал губернатор российского региона

«Когда мы говорим об инновациях, конечно же, нельзя забывать о системе образования. Мы должны думать о тех, кто будет работать в промышленности и на современных технологических предприятиях. Сейчас мы приступаем к изучению опыта наших коллег из Беларуси, и в Ленинградской области начинается реформа среднего специального образования. Например, вы сохранили систему производственной практики с первого дня обучения. Это очень важно. Мне кажется, нужно опыт внедрить, чтобы наши ребята практически сразу вставали к современному оборудованию и начинали работать», — подчеркнул Александр Дрозденко.