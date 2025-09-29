О новых направлениях сотрудничества Беларуси и Ленинградской области рассказал губернатор российского региона

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Ленинградская область РФ будут сотрудничать по новым направлениям. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время секции «Межрегиональное сотрудничество в области промышленных инноваций» на полях Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Беларусь», передает корреспондент БЕЛТА.
«Я хотел бы остановиться на нескольких новых направлениях сотрудничества между Ленинградской областью и Беларусью. Первое направление — это сотрудничество в сфере топливно-энергетического комплекса. Сегодня идет масштабная программа развития Ленинградской области. Модернизация энергетического комплекса для нас — основная задача и вызов. Мы сотрудничаем с Беларусью не только в области электрификации, но и по поставке комплектующих и оборудования для силовых подстанций, вакуумных выключателей и распределительных устройств. Это сотрудничество, измеряемое миллиардами (российских. — Прим. БЕЛТА) рублей. Соглашение подписано на ближайшие пять лет», — сказал Александр Дрозденко.
Он добавил, что среди новых направлений — участие белорусских компаний в программе газификации Ленинградской области. Они не только поставляют оборудование, но и выполняют работы под ключ, включая строительство распределительных газопроводов, подведение газопроводов к котельным, их оборудование силовыми установками. Это сложнейшая кооперация, которая успешно налажена. Сейчас они также подписали соглашение на поставку небольших 12-модульных котельных под ключ, с полностью автоматизированной системой управления, нагрева воды и подачи тепла на альтернативных видах топлива.
«Развивается сотрудничество в области экологии. Мы работаем с белорусскими компаниями по станциям водоподготовки, водоочистки и очистки сточных вод. Причем все они строятся по индивидуальным проектам в зависимости от стартового качества воды у источника водоснабжения. Белорусская сторона разрабатывает проект строительства речной станции и применяет современные технологии, иногда даже проводит внутренние лабораторные испытания, исследования и вырабатывает новые направления, и затем собирает такую станцию под ключ и делает поставку в Ленинградскую область, — пояснил губернатор Ленинградской области. — Уже закуплено более 30 станций, а в ближайшие годы планируется приобрести еще 58 модульных очистных станций (31 по водоподготовке и 27 по очистке сточных вод)».
По словам Александра Дрозденко, еще одно интересное и новое направление — поставка ветеринарных препаратов. Несколько лет назад Ленинградская область ориентировалась на поставки из Северной Европы и Скандинавии, но теперь убедилась в высоком качестве современных ветеринарных препаратов, производимых белорусскими предприятиями. Регион является лидером в России по производству племенного скота (90% от общего числа в стране), и сохранение ветеринарного благополучия региона — это заслуга в том числе и коллег из Беларуси.
Губернатор Ленинградской области добавил, что область уже ведет с Минском серьезные переговоры по поставке современных средств реабилитации и медицинского оборудования. Интерес есть и к серьезному оборудованию от молодых белорусских компаний, связанному с эконадзором: анализом почвы, воздуха, воды. Особенно учитывая, что в регионе находятся крупнейшие объекты атомной энергетики, химии, газохимии.
«Когда мы говорим об инновациях, конечно же, нельзя забывать о системе образования. Мы должны думать о тех, кто будет работать в промышленности и на современных технологических предприятиях. Сейчас мы приступаем к изучению опыта наших коллег из Беларуси, и в Ленинградской области начинается реформа среднего специального образования. Например, вы сохранили систему производственной практики с первого дня обучения. Это очень важно. Мне кажется, нужно опыт внедрить, чтобы наши ребята практически сразу вставали к современному оборудованию и начинали работать», — подчеркнул Александр Дрозденко.
Кроме того, он уверен, что в будущем в Ленинградской области нужно открыть открывать мультимодальный сервисный центр белорусской техники, которая каждый год поставляется в Россию. −0-