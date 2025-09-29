Министр промышленности Кубы: выставка в Минске — отличная возможность интеграции в ключевых областях

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Куба придает очень большое значение международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь». Об этом заявил министр промышленности Республики Куба Элой Альварес Мартинес во время главной пленарной сессии «Союз новых технологий: создавая промышленность будущего», передает корреспондент БЕЛТА.
«Мы смогли непосредственно оценить инновационные разработки и результаты, достигнутые в машиностроении, металлургии, химической промышленности, промышленной автоматизации, медицине, в применении искусственного интеллекта. Это отличная возможность способствовать взаимодополняемости и интеграции в ключевых областях. Для нас промышленное развитие требует комплексных решений», — отметил Элой Альварес Мартинес.
Он напомнил, что Куба на протяжении более чем 60 лет сталкивается с экономической, торговой и финансовой блокадой США. В этом сложном сценарии страна реализует специальную программу по исправлению диспропорций и восстановлению экономики. Она содержит подробные цели и действия для каждого стратегически важного сектора, создает условия для укрепления сотрудничества и интеграции в промышленной сфере. «Уже видим конкретные результаты», — сказал Элой Альварес Мартинес.
Министр промышленности Кубы пригласил участников «ИННОПРОМ. Беларусь» принять участие в международной выставке, которая пройдет в Гаване в ноябре 2025 года, а также в специализированном промышленном мероприятии в июне 2026 года. «Они станут основой для того, чтобы иностранные компании могли определить новые возможности на кубинском рынке», — отметил Элой Альварес Мартинес.
Он поблагодарил за приглашение принять участие в таком масштабном событии и поздравил с блестящей организацией. -0-
Фото Виталия Пивоварчика.