Министр промышленности Кубы: выставка в Минске — отличная возможность интеграции в ключевых областях

Он напомнил, что Куба на протяжении более чем 60 лет сталкивается с экономической, торговой и финансовой блокадой США. В этом сложном сценарии страна реализует специальную программу по исправлению диспропорций и восстановлению экономики. Она содержит подробные цели и действия для каждого стратегически важного сектора, создает условия для укрепления сотрудничества и интеграции в промышленной сфере. «Уже видим конкретные результаты», — сказал Элой Альварес Мартинес.