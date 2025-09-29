29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иран заинтересован в сотрудничестве со странами ЕАЭС в сфере искусственного интеллекта. Об этом заявил министр промышленности, шахт и торговли Ирана Сейед Мохаммад Атабак во время главной пленарной сессии «Союз новых технологий: создавая промышленность будущего» на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь», передает корреспондент БЕЛТА.
«Мы готовы к сотрудничеству с ЕАЭС по таким направлениям, как объединение инфраструктуры связи и обмена данными, создание общих сетей связи и центров обработки информации, унификация законодательства и упрощение регулирования в области цифровой экономики и передовых отраслей промышленности, принятие законов для гармонизации нормативных правовых актов в области информационных технологий. Нас интересует также сотрудничество в создании и развитии совместных региональных платформ. Кроме того, необходимо прилагать совместные усилия по децентрализации и борьбе с односторонним подходом к управлению цифровой сферой и экономикой ИИ», — сказал Сейед Мохаммад Атабак. Актуальным он также назвал сотрудничество в сфере разработки совместных цифровых продуктов и инструментов, поддержки развития инноваций и технологий.
По его словам, сейчас человечество стоит на пороге четвертой промышленной революции. «Уверен, что произойдет беспрецедентный переворот в производстве и подходе к жизни, который объединит киберфизические технологии, интернет вещей, искусственный интеллект и большие данные. Вследствие четвертой промышленной революции будет создана промышленность будущего — “индустрия 4.0”, которая обеспечит не просто интеллектуализацию, но и снижение роли человека. Из-за этого будет необходимо использовать более качественные подходы, основанные на саморегуляции и искусственном интеллекте. Решения будут приниматься с помощью передовой аналитики накопленных данных. Мы уверены, что это позволит прогнозировать и быстро реагировать на изменения окружающей среды. Такая трансформация позволит создавать более гибкие, эффективные и экологически чистые отрасли промышленности. Одним из ключевых элементов являются большие данные. Я абсолютно уверен в этом. Агрегация и обмен этими данными являются очень перспективным направлением», — подчеркнул министр.
В этом контексте, по его мнению, сотрудничество между странами евразийского региона является ключевым. «Этот регион, благодаря своему географическому положению, богатству природных ресурсов, а также значительному научно-техническому потенциалу, может стать одним из развитых центров искусственного интеллекта на глобальном уровне. Обмен знаниями и опытом, совместные инвестиции в области ИИ будут способствовать укреплению технологических цепочек поставок и развитию местных технологий», — сделал акцент Сейед Мохаммад Атабак.
Кроме того, международное сотрудничество в Евразии в области создания общих стандартов подготовки специализированных кадров и развитии цифровой инфраструктуры ускорят путь к реализации четвертой промышленной революции, уверен он. «Страны, объединяя свои научные и промышленные возможности, смогут добиться создания новых отраслей промышленности. Иран убежден, что в эпоху, когда границы науки и технологий расширяются быстрее, чем когда бы то ни было, решение общих проблем и светлое будущее региона зависит от развития научно-технической синергии и сотрудничества между соседними странами», — заключил министр. -0-