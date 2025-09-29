Иран заинтересован в сотрудничестве со странами ЕАЭС в сфере искусственного интеллекта

По его словам, сейчас человечество стоит на пороге четвертой промышленной революции. «Уверен, что произойдет беспрецедентный переворот в производстве и подходе к жизни, который объединит киберфизические технологии, интернет вещей, искусственный интеллект и большие данные. Вследствие четвертой промышленной революции будет создана промышленность будущего — “индустрия 4.0”, которая обеспечит не просто интеллектуализацию, но и снижение роли человека. Из-за этого будет необходимо использовать более качественные подходы, основанные на саморегуляции и искусственном интеллекте. Решения будут приниматься с помощью передовой аналитики накопленных данных. Мы уверены, что это позволит прогнозировать и быстро реагировать на изменения окружающей среды. Такая трансформация позволит создавать более гибкие, эффективные и экологически чистые отрасли промышленности. Одним из ключевых элементов являются большие данные. Я абсолютно уверен в этом. Агрегация и обмен этими данными являются очень перспективным направлением», — подчеркнул министр.