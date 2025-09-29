Предприятия Минстройархитектуры на «ИННОПРОМ. Беларусь» заключили новые контракты

Кроме того, состоялся ряд важных встреч с участием министра архитектуры и строительства Беларуси Александра Студнева, в частности, с представителем инфраструктурного холдинга ГК «НАЦПРОЕКТСТРОЙ», первым заместителем губернатора Новгородской области Российской Федерации Евгением Богдановым и др. Определены дополнительные точки роста, достигнуты конкретные договоренности по перспективным направлениям сотрудничества. -0-