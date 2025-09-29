Предприятия Минстройархитектуры на «ИННОПРОМ. Беларусь» заключили новые контракты

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/ Предприятия Министерства строительства и архитектуры на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» заключили новые контракты на поставку продукции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.
На полях выставки ОАО «КЕРАМИН» подписал соглашение с российским ООО «Брис» на поставку керамической продукции, ОАО «Спецжелезобетон» — два договора о сотрудничестве и поставках железобетонной продукции в Российскую Федерацию.
Также нашли новых партнеров другие предприятия отрасли. Единый стенд министерства выступил площадкой для комплексного представления достижений строительной сферы Беларуси. Были представлены последние разработки и научно-технический потенциал РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР», Белорусской цементной компании, холдинга «Белорусская стекольная компания», РУПП «Гранит» и др.
Кроме того, состоялся ряд важных встреч с участием министра архитектуры и строительства Беларуси Александра Студнева, в частности, с представителем инфраструктурного холдинга ГК «НАЦПРОЕКТСТРОЙ», первым заместителем губернатора Новгородской области Российской Федерации Евгением Богдановым и др. Определены дополнительные точки роста, достигнуты конкретные договоренности по перспективным направлениям сотрудничества. -0-