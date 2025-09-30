Полные баки

Средняя стоимость автомобильного топлива в России в розницу на этой неделе впервые перешагнула психологический барьер в 60 ₽ за литр. За год популярные марки бензина и дизеля выросли в цене более чем на 20%, что быстрее, чем в 2024 и 2023 годах. Впрочем, оптовые цены на бирже начали снижаться. При этом, по данным Росстата, Татарстан вошел в десятку регионов с самыми низкими ценами. При этом перебоев с поставками топлива на АЗС в регионе тоже не наблюдается.
В Татарстане в 2025 году рост цен на автомобильное топливо оказался самым существенным за три года и в сентябре впервые превысил 20% в годовом выражении — по сравнению с сентябрём 2024 года. При этом наиболее существенный рост зафиксирован в последние недели сентября. По данным мониторинговых систем, литр бензина марки АИ-92 на 29 сентября стоил в среднем 56,43 ₽, подорожав за неделю на 3%. АИ-95 вырос в цене за неделю на 3,38% до 61,14 ₽ Дизельное топливо прибавило в цене 1,5%, подорожав до 67,5 ₽ за литр.
АИ-92 в сентябре 2024 года продавался в среднем по 46,98 ₽ за литр, АИ-95 — по 50,71 ₽, солярка — по 54,49 ₽ за литр в розницу. Специальные марки топлива под собственными брендами АЗС обойдутся в среднем дороже на 1−3 ₽ за литр. Стоимость АИ-98 приблизилась к 85 ₽ за литр, а АИ-100 — превысила 87 ₽
В среднем по России за минувшую неделю цены на топливо были выше и впервые перешагнули психологический барьер в 60 ₽ за литр. На 29 сентября АИ-92 стоил 60,33 ₽ за литр, АИ-95 — 64,05 ₽, ДТ — 72,02 ₽ за литр. Сильнее всего год к году подорожала солярка — почти на 24%. Девяносто второй вырос в цене на 23,3%, девяносто пятый — на 22%.
По данным аналитического агентства «ПромРейтинг», рост цен на бензин зафиксирован сразу в 49 регионах страны, причем увеличение составило минимум 1,8%. Наиболее резкий скачок цен отмечен в Чеченской Республике (+15,9%) и Республике Дагестан (+14,7%). О снижении цен на бензин информации нет. Умеренным ростом отметились цены на бензин в Москве и Санкт-Петербурге — на 0,9% и 0,5% соответственно.
Средняя потребительская цена на автомобильный бензин по Российской Федерации в целом в августе 2025 года составила 62,18 ₽/литр (+1,1 ₽/литр по сравнению с июлем 2025), на автомобильный бензин марки АИ-92 — 58,93 ₽/литр (+1,04 ₽/литр по сравнению с июлем 2025), АИ-95 — 64,32 ₽/литр (+1,2 ₽/литр по сравнению с июлем 2025), АИ-98 и выше — 84,81 ₽/литр (+0,26 ₽/литр по сравнению с июлем 2025), на ДТ — 71,57 ₽/литр (+0,06 ₽/литр по сравнению с июлем 2025).
Данные Росстата отличаются от мониторинга в сторону понижения. Здесь Татарстан занял третье место в рейтинге регионов России с самым дешевым бензином. По итогам августа 2025 года средняя потребительская стоимость топлива в республике составила 58 ₽ за литр, следует из аналитики агентства «ПромРейтинг».
Генеральный директор ООО «Топливная компания “ТранзитСити”» (сеть АЗС IRBIS) Ирек Валиев сообщил Ъ, что компания подняла розничные цены на бензин и дизель вслед за ростом оптовых цен для балансировки переменных затрат. Что касается дефицита автотоплива, то в настоящее время его нет.
«У нас собственные нефтебазы, плановые остатки в норме», — сообщил Ъ господин Валиев.
Как ранее писал Ъ, с 28 июля по 22 сентября количество продающих бензин АЗС в РФ сократилось на 2,6%, или на 360 объектов, подсчитали в аналитической компании «ОМТ-Консалт». Это около 1,6% от всех АЗС в стране. Среди АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний сокращение составило 0,8%, среди независимых — 4,1%. Мониторинг включал данные с 17 тыс. АЗС, продающих бензин и дизтопливо. Анализ велся с момента, когда на рынке начали фиксироваться перебои.
Больше всего проблемы, по данным «ОМТ-Консалт», затронули Южный федеральный округ, где число продающих бензин АЗС сократилось на 14,2% (более чем на 220 объектов). На Дальнем Востоке и в Приволжском федеральном округе снижение зафиксировано на уровне 2%, в Центральном федеральном округе — 1,5%. В разрезе регионов самая сложная ситуация отмечается в Крыму и Севастополе, где реализацию бензина прекратили около 50% АЗС. В Ростовской области, Марий Эл и Еврейской автономной области число торгующих бензином АЗС снизилось на 12−14%.
Биржевая стоимость бензина марки АИ-92 на торгах в минувшую пятницу немного снизилась после нескольких дней роста до рекордных значений, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Бензин АИ-92 подешевел на 0,06% до 73,804 тыс. руб. за тонну. Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ выросла за день на 0,08% до 79,855 тыс. руб. за тонну. При этом стоимость летнего дизельного топлива снизилась на 1,56% до 70,816 тыс. руб. за тонну. Топочный мазут подешевел на 3,99% до 24,886 тыс. руб. за тонну, стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) выросла на 1,04% до 73,768 тыс. руб. за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов выросла на 3,31% до 19,453 тыс. руб. за тонну.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что правительство РФ в ближайшее время продлит полный запрет экспорта бензина до конца 2025 года для всех участников рынка и введёт запрет для непроизводителей дизельного топлива. Сейчас до 30 сентября действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка (в том числе для НПЗ), а для непроизводителей — до 31 октября.
Информационно-мониторинговые системы фиксируют достаточное наличие всех видов топлива на АЗС всех сетевых операторов в Татарстане. По данным еженедельного мониторинга ГБУ «Управление рационального использования ТЭР», за период с 16 по 24 сентября произошло повышение розничных цен на автобензин АИ-92 в 11 регионах ПФО. Причем сильнее всего — в Татарстане, на 2 ₽ Меньше всего — в Пензенской области, на 15 коп. В республике Башкортостан — на 30 коп., в Оренбургской области — на 40 коп., в Ульяновской области — на 30 коп., в Кировской области — на 50 коп., в Пермском крае — на 40 коп., в республике Мордовия — на 40 коп., в республике Марий Эл — на 50 коп., в Нижегородской области — на 70 коп., в Чувашской республике — на 40 коп. В Татарстане сохраняется наименьшая цена литра АИ-92 — 56,74 ₽