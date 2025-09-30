Полные баки

Информационно-мониторинговые системы фиксируют достаточное наличие всех видов топлива на АЗС всех сетевых операторов в Татарстане. По данным еженедельного мониторинга ГБУ «Управление рационального использования ТЭР», за период с 16 по 24 сентября произошло повышение розничных цен на автобензин АИ-92 в 11 регионах ПФО. Причем сильнее всего — в Татарстане, на 2 ₽ Меньше всего — в Пензенской области, на 15 коп. В республике Башкортостан — на 30 коп., в Оренбургской области — на 40 коп., в Ульяновской области — на 30 коп., в Кировской области — на 50 коп., в Пермском крае — на 40 коп., в республике Мордовия — на 40 коп., в республике Марий Эл — на 50 коп., в Нижегородской области — на 70 коп., в Чувашской республике — на 40 коп. В Татарстане сохраняется наименьшая цена литра АИ-92 — 56,74 ₽