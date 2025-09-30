Краснодарский край оказался в лидерах по производству мусора

По итогам 2024 года Кубань оказалась в числе лидеров среди регионов России по объему сгенерированных твердых коммунальных отходов, заняв второе место. Исследование, проведенное аналитической компанией «Finexpertiza», показало, что на долю Краснодарского края приходится 4,5% от общего объема ТКО, произведенных в стране.
Согласно статистике, каждый житель Краснодарского края в среднем производит 370 кг мусора в год. Это превышает общероссийский показатель, который составляет 325 кг на человека. В целом по стране объем образовавшихся отходов увеличился на 0,8%, достигнув отметки в 47,5 млн тонн.
Первое место в рейтинге занимает Москва и Московская область, генерирующие 20,3% от общего объема отходов в стране. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург с долей 3,7%.