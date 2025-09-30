Краснодарский край оказался в лидерах по производству мусора

Согласно статистике, каждый житель Краснодарского края в среднем производит 370 кг мусора в год. Это превышает общероссийский показатель, который составляет 325 кг на человека. В целом по стране объем образовавшихся отходов увеличился на 0,8%, достигнув отметки в 47,5 млн тонн.