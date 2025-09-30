Ричмонд
Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 30 сентября

Источник: Комсомольская правда

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на вторник, 30 сентября, Национальным банком определены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 3,0247 белорусского рубля, 1 евро — 3,5443 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6423 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, которые действовали в понедельник, 29 сентября, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля немного подрос во вторник, 30 сентября. Ощутимее при этом изменился в сторону уменьшения курс американской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0133 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0035 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0034 белрубля.

Также банк объяснил высокие темпы роста зарплат белорусов.