Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 30 сентября

В соотношении с курсами валют, которые действовали в понедельник, 29 сентября, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля немного подрос во вторник, 30 сентября. Ощутимее при этом изменился в сторону уменьшения курс американской валюты.