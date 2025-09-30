Государство продало долю в «Союзмультфильме»

В приватизируемый актив входят здания, оборудование и лицензия на управление правами «золотой коллекции» мультфильмов. С конца апреля 2022 года сведения об учредителях АО «Киностудия “Союзмультфильм” скрыты, студия остается стопроцентным государственным активом. В 2024 году компания отчиталась о выручке 624,3 миллиона рублей и чистой прибыли 170,2 миллиона рублей, при этом общая выручка оценивается более чем в два миллиарда рублей.