Прокуратура помогла сироте получить квартиру в Хабаровском крае

Девушка ждала жилье с 2019 года.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольске сирота добилась положенной квартиры только после обращения в прокуратуру Хабаровского края. Несколько лет она ждала обещанное жилье и даже выиграла суд, но чиновники тянули время. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Жительница Комсомольска осталась без родителей еще в детстве. В 2019 году ее включили в список детей-сирот, которые должны получить жилье от государства. Однако квартиру девушка так и не дождалась.

Тогда она обратилась в суд, который встал на ее сторону и обязал краевое министерство ЖКХ предоставить квартиру из специализированного жилищного фонда. Но местные власти не исполнили решение, объясняя это отсутствием свободных квадратных метров.

После жалобы в прокуратуру ситуация сдвинулась с мертвой точки. Надзорное ведомство внесло представление в адрес профильного министра.

«Было заключено мировое соглашение, по которому сирота получила 3,2 миллиона рублей», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

На эти деньги девушка купила благоустроенную квартиру в Комсомольске.