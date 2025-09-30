Прокуратура помогла сироте получить квартиру в Хабаровском крае

В Комсомольске сирота добилась положенной квартиры только после обращения в прокуратуру Хабаровского края. Несколько лет она ждала обещанное жилье и даже выиграла суд, но чиновники тянули время. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Жительница Комсомольска осталась без родителей еще в детстве. В 2019 году ее включили в список детей-сирот, которые должны получить жилье от государства. Однако квартиру девушка так и не дождалась.
Тогда она обратилась в суд, который встал на ее сторону и обязал краевое министерство ЖКХ предоставить квартиру из специализированного жилищного фонда. Но местные власти не исполнили решение, объясняя это отсутствием свободных квадратных метров.
После жалобы в прокуратуру ситуация сдвинулась с мертвой точки. Надзорное ведомство внесло представление в адрес профильного министра.
«Было заключено мировое соглашение, по которому сирота получила 3,2 миллиона рублей», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
На эти деньги девушка купила благоустроенную квартиру в Комсомольске.