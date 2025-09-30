Большую часть посёлка Уська-Орочская хотят переселить в нормальное жильё

Значительную часть жилищного фонда бамовского посёлка Уська-Орочская в Ванинском районе Хабаровского края будут расселять, а люди взамен ветхих бараков получат новые комфортные квартиры. Такое поручение по итогам своей поездки в этот муниципалитет дал недавно назначенный глава районной администрации Алексей Маслов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Признаться, увиденное вызвало у меня разочарование в действиях местных властей относительно непризнания жилищного фонда аварийным в период с 2016 по 2020 годы. Если бы тогда были приняты правильные решения, сегодня большинство аварийных домов уже были бы демонтированы, а их жильцы получили бы новое, безопасное жильё, — отметил Алексей Маслов. — Я поручил создать комиссию и в соответствии с законодательством признать аварийными все необходимые объекты до 1 марта 2026 года.
Сейчас в России начинается реализация третьего этапа ликвидации аварийного жилфонда в городах и посёлках страны. Расселение ветхих бараков включено в новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». Его инициировал Президент России Владимир Владимирович Путин.
— В нашем поселении предстоит провести очень большую работу: 12-квартирных домов у нас 29 единиц, 8-квартирных — три дома оштукатуренных. Сохранились в посёлке даже передвижные дома ПДУ. Их во время строительства БАМа выдавали как временное жильё. Но люди живут в них до сих пор, — поделился с корреспондентом нашего издания глава администрации посёлка Уська-Орочская Николай Пуртов.
Напомним, в Хабаровском крае продолжается программа переселения из ветхого и аварийного жилья. Недавно с карты Хабаровска исчез дом № 30 по улице Владивостокской. Жильцы этого барака получили новое благоустроенное жильё ещё в минувшем году. Сейчас строение пустили под снос, а землю в будущем будут рекультивировать.
До конца октября планируется снести ещё 8 аварийных домов, а до конца года — 32 таких здания. По сообщению пресс-службы мэрии Хабаровска, до января расселят 862 жилых помещения, которые сегодня представляют угрозу для жизни и здоровья граждан. На эти цели выделено 7 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов.
К сносу старых домов приступили в рабочем поселке Чегдомын Хабаровского края. На данный момент временный пустырь в райцентре Чегдомыне появился вместо одного аварийного здания по улице Центральной. Но работы на этом не завершатся. В планах снос еще двух ветхих строений. Старые дома 50-х годов постройки уйдут в прошлое, освободив земельные участки под будущую застройку. Конечно, в силу небольшой площади территорий, масштабные сооружения здесь не появятся, но новые малоэтажные дома можно ожидать.