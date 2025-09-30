На БАМе в Хабаровском крае открыли движение по новому пути

Участок построили с нуля и оборудовали современной системой управления. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На Дальневосточной железной дороге в Хабаровском крае ввели в эксплуатацию новый главный путь на перегоне БАМа Кычыранкы — Чебангда.
В ходе строительства уложено почти 13 километров рельсов и шесть стрелочных переводов. Проложено свыше 140 километров кабельных линий. Путь пересекает несколько ручьев и рек, среди них Чабыгда и Кычыранкы. Для этого возведено шесть мостов и семь водопропускных труб.
Чтобы участок был защищен в период паводков, обустроены бермы, водоотводные канавы и лотки. Всего переработано больше 430 тысяч кубометров грунта.
По информации РЖД, особое внимание уделили экологии. После завершения работ в реки, прилегающие к железной дороге, выпустят молодь лососевых рыб.
Модернизированный перегон относится к линии Февральск — Новый Ургал. Запуск нового пути увеличит пропускную способность и позволит нарастить грузовые перевозки на этом направлении.