На БАМе в Хабаровском крае открыли движение по новому пути

В Хабаровском крае открыто движение поездов по новому второму пути на перегоне Кычыранкы — Чебангда БАМа.

Источник: Комсомольская правда

Участок построили с нуля и оборудовали современной системой управления. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На Дальневосточной железной дороге в Хабаровском крае ввели в эксплуатацию новый главный путь на перегоне БАМа Кычыранкы — Чебангда.

В ходе строительства уложено почти 13 километров рельсов и шесть стрелочных переводов. Проложено свыше 140 километров кабельных линий. Путь пересекает несколько ручьев и рек, среди них Чабыгда и Кычыранкы. Для этого возведено шесть мостов и семь водопропускных труб.

Чтобы участок был защищен в период паводков, обустроены бермы, водоотводные канавы и лотки. Всего переработано больше 430 тысяч кубометров грунта.

По информации РЖД, особое внимание уделили экологии. После завершения работ в реки, прилегающие к железной дороге, выпустят молодь лососевых рыб.

Модернизированный перегон относится к линии Февральск — Новый Ургал. Запуск нового пути увеличит пропускную способность и позволит нарастить грузовые перевозки на этом направлении.