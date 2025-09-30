Госжилнадзор объяснил, кому принадлежат батареи в вашей квартире

Жилищно-коммунальные проблемы, с которыми мы периодически сталкиваемся, порой ставят нас в тупик. Что делать, если после проливных дождей потекла крыша и в квартире настоящий потоп? Почему летом из крана течет едва тёплая вода, ведь платим мы за горячую?! И наконец, что в нашей квартире принадлежит, безусловно, нам, а что является общим имуществом дома? И подобных вопросов возникает немало.
Кто внятно объяснит, почему это происходит, а главное, подскажет, что делать? Вот уже больше 20 лет в Госжилнадзоре правительства Хабаровского края работает ведущий инспектор Елена Моисеенко. Она отвечает на вопросы горячей линии. С ней пообщался корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня».
Душ с холодной водой.
Вопросы, с которыми люди звонят на горячую линию, по большей части сезонные. Летом жителей края волнуют крыши, которые текут после дождя, вовремя не скошенная трава, невывезенный мусор и та самая горячая вода из крана, которая на самом деле едва теплая.
— Сейчас к нам поступает просто вал звонков о холодной и горячей воде, — рассказывает Елена Моисеенко. — Мы с моей коллегой — а она работает в инспекции, вы только представьте, 50 лет, — объясняем, что происходит. Но люди раздражены, иногда не хотят слышать то, что мы говорим. Но это объективные вещи.
Нормативная температура горячей воды, поступающей из водоразборного крана, должна составлять до 75 градусов. Летом, когда заканчивается отопительный сезон, тепловые сети начинают ремонт своих коммуникаций, которые идут от ТЭЦ, и квартальных, которые подходят непосредственно к домам.
Зимой отопление и вода в системе циркулирует по двум трубам. Летом вода подаётся только по одной трубе. То есть циркуляции нет, вода застаивается и остывает. Не подавать горячую воду тепловые сети по правилам могут только 14 дней, не больше, поэтому вода течет пониженной температуры.
Конечно, за это полагается перерасчет. Те, у кого прямые договоры с ДГК (Дальневосточная генерирующая компания), получают квитанции, в которых это указывается и выставляются меньшие суммы.
Если счета выставляет управляющая компания, то предусмотреть перерасчет — их обязанность. Люди не должны писать никаких заявлений. «Управляйки» или ТСЖ приглашают обходчика тепловых сетей, чтобы он убедился: поступающая вода совсем не той температуры, которая требуется.
— Если вы не согласны с начисленной суммой, можете обратиться с письменным заявлением в главное управление регионального госконтроля, приложив копию квитанции, — говорит моя собеседница. — У нас есть специалисты, которые сделают запрос, уточнят, на самом ли деле произведен перерасчет, за какой период.
Если вам хочется иметь горячую воду круглый год, нужно провести реконструкцию домовой системы горячего водоснабжения, объясняет Елена Моисеенко.
Собрать всех собственников на общее собрание и договориться поставить водонагревательный прибор, тогда вода будет всегда горячей. Но придется платить гораздо больше и по квартирным счетчикам, и за ОДН. В новых домах такие системы предусмотрены сразу.
— У меня была большая жалоба жильцов дома по улице лейтенанта Орлова, где располагается стоматологический госпиталь, — поделилась инспектор. — У них установлен автоматизированный тепловой пункт, ОДН за электричество, которое подогревает воду, обходится в копеечку. Так что тут надо выбирать.
А еще, считает моя собеседница, хорошо, если бы мэрия предупреждала заранее жильцов районов, где идет ремонт сетей, что возможна подача воды пониженной температуры. Люди спокойнее бы реагировали на временные неудобства.
За чей счёт промывают батареи?
Иногда жильцы не до конца понимают, что в их собственной квартире принадлежит им, а что нет. Конкретный пример. Начало отопительного сезона. В квартире так и не потеплели батареи, их хорошо бы промыть. Владелица звонит в УК и просит прислать слесаря, ей отвечают: только за деньги. А в Госжилинспекции объясняют: если в квартире остались старые чугунные батареи, это общее имущество дома и является зоной ответственности УК.
— Радиаторы, которые имеют отсекающие устройства, то есть соединены с трубой запорной арматурой, вентилями, позволяющими отключить батареи и промыть их самостоятельно, — бесспорно, собственность владельца квартиры, — объясняет Елена Моисеенко. — И, значит, эксплуатируются за его счет. Если таких отсекающих устройств на отопительных приборах нет, это общее имущество и ремонтируется УК за счет средств, поступающих на содержание и ремонт жилья. Этим надо пользоваться.
Пик звонков приходится на время, когда начинается запуск отопления. До ста в день! Подать тепло сразу во все дома невозможно. Но люди начинают волноваться: почему у нас холодно?
Опять же, многие полагают, что если сегодня начался отопительный сезон, то радиаторы тут же должны быть горячими — не прикоснуться! А тепловые сети подают тепло по температуре наружного воздуха.
И опять же, нормируется температура воздуха в квартире и воды, поступающей в радиаторы. Радиаторы конвекторного типа вообще имеют особую конструкцию, они могут не обжигать руки и даже вообще оставаться не горячими. И это всё надо объяснить.
А если прямо сейчас после проливных дождей течет крыша? Бедствие, которое устранять надо немедленно. Моя собеседница говорит, что УК должна принять срочные меры, вплоть до того, что расстелить на чердаке целлофан, если она не может тотчас же отремонтировать кровельное покрытие.
Тут совет такой: обязательно напишите заявление, чтобы УК составила акт обследования. Одного звонка недостаточно! Акт составляется в течение 12 часов после ЧП либо в согласованное время.
Он является, во-первых, основанием для перерасчёта платы за ненадлежащее содержание и ремонт жилья, а во-вторых, для возмещения ущерба в досудебном или судебном порядке. Без этого акта экспертиза не сделает оценку убытков.
Инспекторам жаловаться некому.
А еще инспекторы горячей линии отрабатывают сообщения из социальных сетей, которые собирает Центр управления регионом и распределяет по ведомствам. Жалобы на недоработки управляющих компаний, работу регоператора попадают к ним.
Звонок на горячую линию или сообщение в социальных сетях не является основанием для проведения контрольно-надзорного мероприятия. То есть проверку провести нельзя, поэтому инспекторы горячей линии сами стараются решить проблему. В УК хорошо знают инспекторов по голосам и стараются оперативно реагировать на их замечания.
— Звонит пожилая женщина, сетует, мол, в ее подъезде сломано крыльцо, — вспоминает Елена Моисеенко. — Связываюсь с директором обслуживающей организации, она мне говорит: а мы как раз ремонтируем это крыльцо. Или очередной вопрос по поводу перерасчета. Жильцы дома по переулку Краснореченскому, 20 возмущены, что у них нет горячей воды. Идет ремонт магистральных сетей. В управляющей компании сказали, что у них прямые договоры с ДЭК, перерасчет сделан, но в квитанции он не обозначен.
Инспекторы понимают и сочувствуют всем, кто звонит им. Но им приходится общаться и с особо активными гражданами. И тут необходимо становиться психологами. Так, один комсомольчанин за полтора года написал четыре тысячи (!) обращений. Это в среднем по семь-восемь жалоб в день, без выходных и праздников!
А вот инспекторы не жалуются, им жаловаться некому. Они принимают всё как есть. Такая у них работа.
Телефон горячей линии: