Госжилнадзор объяснил, кому принадлежат батареи в вашей квартире

Иногда жильцы не до конца понимают, что в их собственной квартире принадлежит им, а что нет. Конкретный пример. Начало отопительного сезона. В квартире так и не потеплели батареи, их хорошо бы промыть. Владелица звонит в УК и просит прислать слесаря, ей отвечают: только за деньги. А в Госжилинспекции объясняют: если в квартире остались старые чугунные батареи, это общее имущество дома и является зоной ответственности УК.