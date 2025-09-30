Примтеплоэнерго реализует федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в Партизанском городском округе

В текущем году на обновление системы теплоснабжения Партизанского городского округа выделено около 116 миллионов рублей, из которых 63 миллиона — средства федерального бюджета, 33 миллиона — краевого бюджета и 20 миллионов — собственные средства Примтеплоэнерго", — рассказал Вячеслав Бабич.