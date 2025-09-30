Примтеплоэнерго реализует федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в Партизанском городском округе

Об этом сообщил генеральный директора Примтеплоэнерго Вячеслав Бабич.
По его словам, программа позволит повысить надежность системы теплоснабжения и улучшить качество предоставляемых услуг для населения городского округа.
"В ходе реализации проекта проведен капитальный ремонт сооружения галереи углеподачи котельной № ⅔. Заменены участки тепловых сетей, в том числе порядка одного километра трубопровода из современных пластиковых предизолированных труб.
В текущем году на обновление системы теплоснабжения Партизанского городского округа выделено около 116 миллионов рублей, из которых 63 миллиона — средства федерального бюджета, 33 миллиона — краевого бюджета и 20 миллионов — собственные средства Примтеплоэнерго", — рассказал Вячеслав Бабич.
Работы по модернизации объектов теплоснабжения городского округа будут завершены до начала отопительного сезона, что позволит в полном объеме обеспечить потребителей теплом и горячей водой в установленный срок.
Напомним, что Федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» направлен на улучшение состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства для снижения аварийности и повышения качества предоставляемых абонентам услуг.