В каких областях Казахстана самые высокие зарплаты, рассказали в Бюро нацстатистики

По данным Бюро нацстатистики Казахстана, самая высокая средняя зарплата в апреле-июне была в этих областях:
- Мангистауская область — 575 тысяч тенге в месяц ($1049),
- Улытауская — 549 тысяч тенге ($1000),
- Атырауская — 544 тысяч тенге ($992).
При этом в Жетысуской области самая низкая средняя зарплата — 340 тысяч тенге ($620), но самый высокий рост реальной зарплаты по Казахстану к тому же периоду 2024 года — 9,4%. Следующими идут Павлодарская и Костанайская области с 3%.
В статистике учитываются также малые предприятия.