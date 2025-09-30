Ричмонд
В каких областях Казахстана самые высокие зарплаты, рассказали в Бюро нацстатистики

АЛМАТЫ, 30 сен — Sputnik. Какие регионы Казахстана лидировали по средней зарплате наемных работников во II квартале 2025 года, посчитали статистики.

Источник: Пресс-служба Бюро национальной статистики Казахстана

По данным Бюро нацстатистики Казахстана, самая высокая средняя зарплата в апреле-июне была в этих областях:

  • Мангистауская область — 575 тысяч тенге в месяц ($1049),
  • Улытауская — 549 тысяч тенге ($1000),
  • Атырауская — 544 тысяч тенге ($992).

При этом в Жетысуской области самая низкая средняя зарплата — 340 тысяч тенге ($620), но самый высокий рост реальной зарплаты по Казахстану к тому же периоду 2024 года — 9,4%. Следующими идут Павлодарская и Костанайская области с 3%.

В статистике учитываются также малые предприятия.