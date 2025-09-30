В каких областях Казахстана самые высокие зарплаты, рассказали в Бюро нацстатистики

При этом в Жетысуской области самая низкая средняя зарплата — 340 тысяч тенге ($620), но самый высокий рост реальной зарплаты по Казахстану к тому же периоду 2024 года — 9,4%. Следующими идут Павлодарская и Костанайская области с 3%.