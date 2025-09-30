Названы две группы пенсионеров, которым повысят выплаты в октябре и ноябре

«Тем, кто достигает возраста 80 лет, по закону увеличат фиксированную часть пенсии. Это происходит автоматически после дня рождения и помогает поддержать самых пожилых граждан. Кроме того, к основной выплате добавляются ещё доплаты за уход и за наличие нуждающихся в помощи родственников. Такой подход позволяет помочь людям старшего возраста чувствовать себя увереннее в материальном плане», — рассказала сенатор.