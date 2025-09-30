Ричмонд
Названы две группы пенсионеров, которым повысят выплаты в октябре и ноябре

Осенью вырастут пенсии у двух групп россиян: достигших 80-летия и военных пенсионеров. Индексация будет произведена автоматически.

Источник: Аргументы и факты

Пенсии станут выше этой осенью у двух группа пенсионеров. Сенатор Ольга Епифанова объяснила aif.ru, что речь идет о тех, кто достиг 80-летнего возраста и о вышедших в отставку военных.

«Тем, кто достигает возраста 80 лет, по закону увеличат фиксированную часть пенсии. Это происходит автоматически после дня рождения и помогает поддержать самых пожилых граждан. Кроме того, к основной выплате добавляются ещё доплаты за уход и за наличие нуждающихся в помощи родственников. Такой подход позволяет помочь людям старшего возраста чувствовать себя увереннее в материальном плане», — рассказала сенатор.

С 1 октября пройдет плановое повышение пенсий у у военных пенсионеров и сотрудников силовых ведомств — МВД, ФСБ, ФСИН и других государственных органов.

«Их выплаты увеличатся примерно на 7,6%. Индексация пройдет автоматически. Это важная мера поддержки для тех, кто отдал службе много лет и теперь получает заслуженную пенсию», — объяснила собеседница издания.

Епифанова подчеркнула, что осенние изменения — это забота государства о пожилых людях и тех, кто трудился на благо страны.

Ранее сенатор объяснила, какие ограничений для владельцев дач и участков в садоводческих товариществах (СНТ) вступили в силу в сентябре.