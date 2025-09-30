На Российской в Иркутске уложили нижний слой асфальта

За выходные на участке от Степана Разина до Ленина подрядная организация выполнила значительный объем работ. На пешеходных зонах смонтировали бордюры, ведется подготовка основания и укладка верхнего слоя покрытия тротуаров. На проезжей части провели высотное регулирование колодцев и установили 35 дорожных плит. Почти завершено устройство нижнего слоя дорожного покрытия: осталось выполнить асфальтирование нескольких примыканий. Общий объем выполненных работ составляет 85%, сообщает пресс-служба администрации города.