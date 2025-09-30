На Российской в Иркутске уложили нижний слой асфальта

Иркутск, НИА-Байкал — В Иркутске продолжается комплексный ремонт улицы Российская по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Мероприятия включают полное обновление инженерных коммуникаций, дорожного полотна и тротуаров.
За выходные на участке от Степана Разина до Ленина подрядная организация выполнила значительный объем работ. На пешеходных зонах смонтировали бордюры, ведется подготовка основания и укладка верхнего слоя покрытия тротуаров. На проезжей части провели высотное регулирование колодцев и установили 35 дорожных плит. Почти завершено устройство нижнего слоя дорожного покрытия: осталось выполнить асфальтирование нескольких примыканий. Общий объем выполненных работ составляет 85%, сообщает пресс-служба администрации города.
Ранее на Российской рабочие демонтировали старое покрытие и коммуникации, обустроили новое основание, смонтировали современную систему ливневой канализации и установили бордюры. Особое внимание было уделено полному переустройству инженерных сетей с заменой труб и реконструкцией колодцев.
«Улица Российская играет важную роль в транспортной инфраструктуре центральной части города, — подчеркнул мэр Руслан Болотов. — Ремонт обеспечит комфортное и безопасное движение по ней. Сейчас подрядная организация вышла на завершающий этап, в ближайшее время основные работы будут выполнены».
Читайте также:
В Иркутске прошел общегородской осенний субботник.
На станции Батарейная в Иркутске обустроили детскую игровую площадку.