Производство рыбы в Казахстане выросло на 21%

Увеличены размеры субсидий при возмещении инвестиций в развитие рыбного хозяйства и производства кормов. Для юрлиц, занимающихся аквакультурой, введён специальный налоговый режим, по которому объём обязательных платежей в бюджет снижен на 70%.
Согласно данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, за январь-июль текущего года объём производства рыбы, ракообразных, моллюсков, переработанных и консервированных, увеличился на 20,7%, достигнув 35,5 тыс. тонн. Этот рост, однако, трудно назвать зоной развития, так как динамика просматривается на фоне низкой базы 2024-го, когда в стране было произведено на 17% меньше рыбы, чем годом ранее.
Достижением текущего года можно считать тот факт, что объём собственного производства в секторе впервые с 2022-го сравнялся с импортом. А вот поставки на внешние рынки сократились: экспорт и реэкспорт из РК за семь месяцев 2025-го составил 10,3 тыс. тонн — на 17,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Рассмотрим и сферу рыбоводства. За несколько лет хозяйства, в которых начали заниматься аквакультурой, встают на ноги и наращивают объёмы. Сравним результаты этой работы за 2024 и 2021 год. За полный 2024-й, согласно данным БНС, во всех хозяйствах страны было выращено в 2,5 раза больше рыбы и других водных животных, чем за 2021-й: 18,2 тыс. тонн. Напомним: вся указанная статистика относится к рыбоводству, но не к рыболовству.
В региональном разрезе безусловным лидером стала Туркестанская область, обеспечившая каждую четвёртую тонну выращенной в водоёмах рыбы. В натуральном выражении за 2024 год объём составил 4,4 тыс. тонн карпа, судака, толстолобика, белого амура и прочих. На втором месте оказалась Восточно-Казахстанская область. За прошлый год производственные результаты в рыбоводстве ВКО были впечатляющими: чуть более 2 тыс. тонн товарной рыбы — в 3,8 раза больше, чем за 2021-й. Главные виды — форель, карп, сазан, лосось
В пятёрку лидеров рыбоводства РК также вошли Жамбылская (1,8 тыс. тонн), Алматинская (1,7 тыс. тонн) и Северо-Казахстанская (1,6 тыс. тонн) области. На юге чаще выращивают форель, на севере — пелядь. Все перечисленные регионы демонстрируют впечатляющую динамику объёмов.
Такие производственные итоги, безусловно, повлияли и на финансовые результаты в рыбоводстве. Стоимостный объём продукции и услуг в аквакультуре за этот период вырос в 2,3 раза, с 6,5 млрд до 14,9 млрд тг. Лидером по деньгам стала Восточно-Казахстанская область (3,1 млрд тг), в то время как в Туркестанской области сумма оказалась чуть меньше (2,9 млрд тг). Напомним: в последнем регионе при этом вырастили в 2 раза больше рыбы. Секрет — в номенклатуре и стоимости товара: форель на рынке ценится выше, чем карп.
Заметим: в большинстве регионов — пусть и имеющих небольшой объём выращиваемой рыбы — за эти три года наблюдался серьёзный производственный скачок. Аквакультура как бизнес заинтересовала многих предпринимателей. Причина — принятие государственных программ субсидирования затрат на строительство рыбных ферм и садковых хозяйств. Так, в 2023 году наблюдался пик инвестиционной активности в секторе. В инфраструктурные объекты рыбоводства были вложены рекордные 22,3 млрд тг. В 2023-м в РК открылось сразу несколько крупных рыбных хозяйств. В то же время стоит отметить, что уже в 2024 году инвесторы вновь снизили активность.
В январе-августе текущего года инвестиции в основной капитал в аквакультуре было довольно скромными: всего 3,4 млрд тг — на 20,3% меньше, чем в аналогичном периоде 2024-го. Однако показатели ещё могут заметно подрасти: в начале сентября Комитет рыбного хозяйства РК опубликовал на своём сайте информацию об открытии в Мангистауской области крупного хозяйства. Там тоже будут выращивать форель. Первые садки были установлены в акватории Каспийского моря. Общая стоимость проекта — около 12 млрд тг, компания получила льготный кредит в размере 5 млрд тг.
В целом, согласно данным источника, в ближайшие два года в регионах планируется открыть ещё 39 новых хозяйств аквакультуры суммарной стоимостью в 50 млрд тг.