Производство рыбы в Казахстане выросло на 21%

Такие производственные итоги, безусловно, повлияли и на финансовые результаты в рыбоводстве. Стоимостный объём продукции и услуг в аквакультуре за этот период вырос в 2,3 раза, с 6,5 млрд до 14,9 млрд тг. Лидером по деньгам стала Восточно-Казахстанская область (3,1 млрд тг), в то время как в Туркестанской области сумма оказалась чуть меньше (2,9 млрд тг). Напомним: в последнем регионе при этом вырастили в 2 раза больше рыбы. Секрет — в номенклатуре и стоимости товара: форель на рынке ценится выше, чем карп.