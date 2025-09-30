Государство осуществило приватизацию киностудии «Союзмультфильм» за 1,12 млрд

Компания активно судится и внутри страны. Так, в прошлом году «Союзмультфильм» отсудил у магазина в Алтайском крае компенсацию за Чебурашку. Поводом для разбирательств стала нашивка с изображением мультяшного персонажа «Чебурашки». Компания попросила суд взыскать компенсацию за нарушение авторских прав в размере 10 тысяч рублей, а также прочие расходы — еще около 6 тысяч.