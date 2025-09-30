Государство осуществило приватизацию киностудии «Союзмультфильм» за 1,12 млрд

Государство продало свою долю киностудии «Союзмультфильм» за 1,12 млрд рублей. Об этом со ссылкой на текст пояснительной записки к проекту поправок в закон о бюджете на 2025 год сообщает РБК.
Журналисты пишут, что в проекте отмечаются поступления от продажи имущества, находящегося в федеральной собственности, вырастут на 1,12 миллиарда рублей. Это в основном связано с поступлениями от приватизации АО «Киностудия “Союзмультфильм”.
Факт продажи студии подтвердили и представители «Союзмультфильма», однако сообщать детали сделки отказались, сославшись на конфиденциальность.
Летом этого года российская компания «Союзмультфильм» проиграла суд в США. Американские правоохранители встали на сторону корпорации LaRubInt Corp. Она подала иск против «Союзмультфильма» из-за условий старого соглашения на использование героев из «Чебурашки».
Компания активно судится и внутри страны. Так, в прошлом году «Союзмультфильм» отсудил у магазина в Алтайском крае компенсацию за Чебурашку. Поводом для разбирательств стала нашивка с изображением мультяшного персонажа «Чебурашки». Компания попросила суд взыскать компенсацию за нарушение авторских прав в размере 10 тысяч рублей, а также прочие расходы — еще около 6 тысяч.
А также компания подала в суд на предпринимательницу из Красноярска. Причина иска — нарушение исключительных интеллектуальных прав. Еще в декабре 2021 года в торговой точке, принадлежащей ответчице, была обнаружена керамическая игрушка — Волк из анимационного фильма «Жил-был пёс». С продавца «Союзмультфильм» потребовал 10 тысяч рублей.
После бешеной популярности китайской игрушки Лабубу на российском рынке стало появляться много аналогов и подделок зубастого монстра. Коричневого Лабубу, кстати, уже давно сравнили с Чебурашкой и даже прозвали Чебубу. А «Союзмультфильм», тем временем, принял решение о регистрации товарного знака «Чебубу».
Юлиана Слащева, занимающая пост руководителя «Союзмультфильма» и Киностудии имени Горького, поделилась планами расширения деятельности студии. По ее словам, Россия готовит свой ответ Marvel и DC — в нашей стране появится своя супергеройская франшиза.