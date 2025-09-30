У самарцев, не передающих показания счетчиков, смогут изымать квартиры

Авторы инициативы объясняют: брошенные квартиры — это не просто «дыры» в жилом фонде. Зимой они промерзают, нарушая теплоизоляцию всего дома, а это прямой риск аварий и дополнительных расходов для соседей. Кроме того, такие помещения нередко превращаются в притоны для маргиналов.