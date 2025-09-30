У самарцев, не передающих показания счетчиков, смогут изымать квартиры

В Госдуме обсуждают законопроект, который может серьезно изменить правила владения жильём. Сенаторы предлагают передавать в собственность муниципалитетов квартиры, признанные «пустующими».
По проекту, квартира может попасть в эту категорию, если совпадут хотя бы два из четырёх признаков:
— коммуналка не оплачивается больше года;
— два года не вносится налог на имущество;
— в течение 12 месяцев не подаются показания счётчиков воды и света;
— есть явные следы запустения — сломанные двери, выбитые окна, снятые батареи.
Иными словами, если самарец годами не появляется в своей квартире, не платит и даже не отправляет данные по счётчикам, жильё может перейти в распоряжение города.
Авторы инициативы объясняют: брошенные квартиры — это не просто «дыры» в жилом фонде. Зимой они промерзают, нарушая теплоизоляцию всего дома, а это прямой риск аварий и дополнительных расходов для соседей. Кроме того, такие помещения нередко превращаются в притоны для маргиналов.
В Самаре проблема может стать особенно острой в старых многоквартирниках. Эксперты напоминают, что даже одна необитаемая квартира способна ускорить износ коммуникаций всего подъезда.
Решать судьбу квартир будут специальные комиссии при администрациях. Процедура изъятия обещает быть схожей с той, что действует при расселении аварийного жилья: собственнику гарантируют защиту его прав, но если он не проявляет интереса к собственности, город сможет использовать её в интересах всех жильцов.
Теперь слово за депутатами Госдумы. Если закон примут, правила игры для владельцев жилья в Самаре и по всей стране могут измениться уже в ближайшее время.