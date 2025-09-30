Казахстан представил стратегию развития атомной отрасли до 2050 года

«Стратегия предполагает формирование в Казахстане современного и высококонкурентного ядерного кластера, включающего строительство нескольких атомных электростанций, развитие сырьевой базы, создание новых производств ядерно-топливного цикла, безопасное обращение с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом. Особое внимание будет уделено обеспечению ядерной, радиационной и физической безопасности объектов, развитию ядерной науки и медицины, локализации производства и вовлечению отечественных специалистов», — подчеркнул Саткалиев.