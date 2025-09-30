Ричмонд
Казахстан представил стратегию развития атомной отрасли до 2050 года

Агентство по атомной энергии Казахстана разработало проект «Стратегии развития атомной отрасли до 2050 года», сообщил председатель Агентства Алмасадам Саткалиев в прямом эфире телемарафона на «Хабар 24», посвященного Дню труда, передает интернет-портал El.kz.

Источник: EL.kz

По его словам, Агентством разработан проект «Стратегии развития атомной отрасли Республики Казахстан до 2050 года», который сейчас проходит согласование с заинтересованными государственными органами.

«Стратегия предполагает формирование в Казахстане современного и высококонкурентного ядерного кластера, включающего строительство нескольких атомных электростанций, развитие сырьевой базы, создание новых производств ядерно-топливного цикла, безопасное обращение с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом. Особое внимание будет уделено обеспечению ядерной, радиационной и физической безопасности объектов, развитию ядерной науки и медицины, локализации производства и вовлечению отечественных специалистов», — подчеркнул Саткалиев.

В документе также предусмотрено развитие кадрового потенциала атомной отрасли — от подготовки специалистов среднего звена до высококвалифицированных инженеров, поддержку отечественных вузов, расширение международного образовательного сотрудничества и практическое обучение на современных тренажерах реакторов.

Одним из ключевых приоритетов Стратегии станет совершенствование нормативно-правовой и институциональной базы, чтобы обеспечить качественный надзор и контроль за деятельностью в области мирного использования атомной энергии.

Напомним, 25 сентября стартовал всенародный конкурс на лучшее название АЭС.