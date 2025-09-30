В Новосибирске ввели режим ЧС из-за 8 семей в аварийном доме 1957 года

Мэрия Новосибирска 29 сентября ввела режим повышенной готовности в левобережном микрорайоне Затон в связи с аварийным состоянием двухэтажного жилого дома по адресу ул. 2-я Портовая, 28, построенного в 1957 году и до сих пор не расселённого. Экстренные меры приняты для предотвращения угрозы жизни, здоровью и имуществу жителей восьмиквартирного барака, при этом городскому департаменту энергетики и ЖКХ поручено в течение 10 дней провести обследование здания.