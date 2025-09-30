Ричмонд
В Новосибирске ввели режим ЧС из-за 8 семей в аварийном доме 1957 года

Двухэтажный барак на улице 2-я Портовая представляет угрозу для жизни и здоровья жителей.

Источник: Om1 Новосибирск

Мэрия Новосибирска 29 сентября ввела режим повышенной готовности в левобережном микрорайоне Затон в связи с аварийным состоянием двухэтажного жилого дома по адресу ул. 2-я Портовая, 28, построенного в 1957 году и до сих пор не расселённого. Экстренные меры приняты для предотвращения угрозы жизни, здоровью и имуществу жителей восьмиквартирного барака, при этом городскому департаменту энергетики и ЖКХ поручено в течение 10 дней провести обследование здания.

В тексте постановления мэрии Новосибирска указано: «До полного расселения жильцов многоквартирного дома по ул. 2-й Портовой, 28 рассмотреть возможность предоставления жилых помещений маневренного фонда муниципального специализированного жилищного фонда города Новосибирска в порядке, предусмотренном жилищным законодательством, гражданам, нуждающимся в их предоставлении».

Управляющей организации поручено осуществлять ежедневный мониторинг состояния несущих стен здания, на которых уже зафиксированы повреждения. Напомним, что в начале сентября муниципалитет перенёс на три года сроки демонтажа восьми жилых домов, ранее признанных ветхими и аварийными, которые планировалось снести в 2025 году. Власти рассматривают вариант временного переселения жильцов аварийного барака в маневренный фонд до решения вопроса о их постоянном расселении.