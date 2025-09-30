Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 30 сентября

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка 546,17 — тенге, продажа — 548,28 тенге;
— евро: покупка — 639,48 тенге, продажа — 644,39 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,45 — 6,58 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 544,42 тенге, продают по 549,41 тенге;
— евро: покупка — 637,51 тенге, продажа — 645,46 тенге;
— рубль: покупка — 6,47 тенге, продажа — 6,62 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 546,46 тенге, продают по 549,46 тенге;
— евро: покупка — 638,20 тенге, продажа — 643,92 тенге;
— рубль: покупка — 6,48 тенге, продажа — 6,55 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 548,79 тенге, 1 евро — 643,02 тенге, 1 рубль — 6,63 тенге.