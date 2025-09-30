Ричмонд
Через Крым запустили новый автобусный маршрут в Херсонскую область

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости Крым. Транзитом через Крым из Краснодарского края в Херсонскую область открыт новый межрегиональный автобусный маршрут «Крымск — Скадовск». Об этом сообщили в Министерстве транспорта Республики Крым.

«С 30 сентября официально открывается новый ежедневный автобусный маршрут “Крымск — Скадовск”, — проинформировали в профильном министерстве.

Стоимость билета на маршрут составляет 4000 рублей. Для перевозок предоставляется комфортабельный автобус вместимостью на 45 мест, уточнили в республиканском минтрансе.

Автобус следует через Керчь (время отправления 9:00) и Армянск (время отправления 12:00).

«С 1 октября будет осуществляться обратный маршрут “Скадовск — Крымск”. Отправление из Армянска — 09:20, из Керчи — в 12:40», — добавили в профильном министерстве.

Ранее сообщалось, что из Симферополя в Брянск запустили регулярный рейсовый автобус по новому направлению. Маршрут не пойдет через Крымский мост, а будет следовать транзитом по территории воссоединенных регионов.

