Через Крым запустили новый автобусный маршрут в Херсонскую область

«С 30 сентября официально открывается новый ежедневный автобусный маршрут “Крымск — Скадовск”, — проинформировали в профильном министерстве.
Стоимость билета на маршрут составляет 4000 рублей. Для перевозок предоставляется комфортабельный автобус вместимостью на 45 мест, уточнили в республиканском минтрансе.
Автобус следует через Керчь (время отправления 9:00) и Армянск (время отправления 12:00).
«С 1 октября будет осуществляться обратный маршрут “Скадовск — Крымск”. Отправление из Армянска — 09:20, из Керчи — в 12:40», — добавили в профильном министерстве.
Ранее сообщалось, что из Симферополя в Брянск запустили регулярный рейсовый автобус по новому направлению. Маршрут не пойдет через Крымский мост, а будет следовать транзитом по территории воссоединенных регионов.